Blondínka ohuruje trikom na VIDEU: Veď jej úplne zmizlo...! Vyskúšate to?

Žena necháva zmiznúť svoj žalúdok na kameru v sprievode dvoch kamarátov. Stiahne brucho tak, že jej vidno celý hrudný kôš a o niekoľko sekúnd ho uvoľní do normálu. Nie je v tom žiadna mágia, aj keď to tak možno na prvý pohľad vyzerá. Ide o špecifický druh cvičenia nazvaného "vysávanie žalúdka".

Video sa začína od 00:36 s

Pri tomto cvičení si treba dať ruky vbok, čo najviac sa nadýchnuť a zväčšiť hrudník a následne stiahnuť brucho, akoby ste sa pokúšali zatlačiť pupok do chrbtice. Predstavte si to, ako keby ste sa pokúšali zhlboka nadýchnuť bez toho, aby ste sa naozaj nadýchli, takže váš žalúdok sa hlboko nasaje bez toho, aby vám prekážali pľúca plné vzduchu. Hoci to pôsobí nezdravo, nie je to tak. Ide, naopak, o veľmi dobré cvičenie pre jadro tela. Dôležité je, aby bolo správne prevádzané.