Neuveríte, čo spravila táto žena na prvom rande: Dali by ste sa nahovoriť na takú šialenosť?

CANBERRA - Austrálčanka šla na prvé rande, ktoré si dohodla cez zoznamovaciu aplikáciu Tinder. To vyústilo celkom nezvyčajne, s dotyčným sa totiž hneď dali spoločne potetovať. O priebeh procedúry, ale aj celého stretnutia, sa podelila na svojom TikToku.

Nápady na prvé rande majú dnes ľudia naozaj rôznorodé. Svoje o tom vie austrálska užívateľka TikToku, ktorá sa na prvej schôdzke nechala potetovať. Vo svojom videu píše: "Toto je znamenie, aby sme to urobili, pretože je to dobré ako zápletka." Neskôr prezradila, že ani nevedela, čo si dá vytetovať, kým sa neobjavila v tetovacom štúdiu. Ona si dala tetovanie na zátylok, on na vnútornú stranu paže.

Video o nezvyčajnom rande má okolo 500 000 videní a množstvo reakcií. "Urobila som to s mojím partnerom tiež. Teraz sme spolu štyri roky a čakáme prvé dieťa," napísala jedna užívateľka. "Každý milostný príbeh sa buď skončí navždy, alebo zlomeným srdcom, čo stojí za hazard," poznamenala ďalšia. Nebola to však jediná vec, čo dotyčný pár počas svojho prvého rande stihol urobiť. Spoločne boli tiež v Starbuckse, na pláži aj v bare na biliarde.