Pijete horúcu kávu alebo čaj? Pozor! Podľa vedcov vám hrozí táto pliaga

Pitie horúcej kávy alebo čaju takmer strojnásobí riziko rakoviny pažeráka, zistila štúdia realizovaná odborníkmi z Univerzity Cambridge. Tí skúmali údaje z britskej Biobanky o viac ako pol milióna ľuďoch, ktorí pijú viac kávy ako ostatní, a pozreli sa na ich riziko rakoviny.

Zistenia zverejnené v časopise Clinical Nutrition ukazujú, že konzumácia kávy nezvýšila riziko žiadneho typu rakoviny okrem rakoviny pažeráka. Experti tiež zistili, že ľudia, ktorí pijú kávu a čaj, majú 2,8-krát vyššie riziko rakoviny pažeráka ako ľudia, ktorí tieto nápoje nepijú. V rámci výskumu účastníci odpovedali na to, ako im chutí káva, či už "teplá", "horúca" alebo "veľmi horúca". Z výsledkov je jasné, že tí, ktorí uprednostňujú vlažný nápoj, sú vystavení 2,7-krát vyššiemu riziku rakoviny, zatiaľ čo tí, ktorí preferujú horúci nápoj, mali 5,5-násobne zvýšené riziko. U milovníkov veľmi horúceho napoja išlo o 4,1-krát vyššie riziko. Vedci však nezisťovali, koľko nápojov dané osoby denne vypili, takže nedokážu povedať, či objem horúcich nápojov súvisí s vyšším rizikom.

"Existujú dôkazy o kauzálnom účinku kávy na zvýšenie rakoviny pažeráka, dokonca aj u ľudí, ktorí sami uviedli, že preferujú teplé nápoje," uviedol hlavný autor štúdie Stephen Burgess pre denník Daily Telegraph. Podľa vedcov je najpravdepodobnejším vysvetlením to, že teplo z horúcich nápojov poškodzuje hrdlo, čím sa zvyšuje riziko tvorby nebezpečných buniek. "Zdá sa, že tepelné poškodenie je najpravdepodobnejšou hypotézou a to by vysvetľovalo, prečo vidíme dôkazy o účinku dokonca aj u tých, ktorí nepijú kávu a o ktorých predpokladáme, že preferujú pitie čaju," dodal odborník. Odporúča preto prestať piť horúce nápoja a radšej počkať, kým vychladnú.

Burgess ale vzápätí dodal, že kávičkári by sa nemali príliš obávať, keďže štúdia neobjavila žiadnu súvislosť s najbežnejšími formami rakoviny. Potvrdila to aj epidemiologička z Karolinska Institute Susanna Larssonová, ktorá sa podieľala na výskume. "Naše zistenia posilňujú dôkazy o tom, že konzumácia kávy má neutrálny vplyv na riziko bežných druhov rakoviny," povedala.