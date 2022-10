Vďaka chybe na zoznamke rozvedená mamička (48) našla lásku (25) svojho života: Prvé rande a hneď... bolo to búrlivé!

Keď Rachel odletela z Texasu do New Yorku, aby strávila čas s Alexom, rozpútala sa búrlivá romantika. Obaja boli ohromení ich okamžitým spojením. Trvajú na tom, že vek je len číslo. Caudelová pracuje v škole, má dvoch synov vo veku 23 a 19 rokov, no priateľovi v podobnom veku to neprekáža. "Okamžite sme si sadli, ale bolo tam niečo viac než to. Je to ako energia. Viem povedať, čo mu napadne, a tak je to aj opačne," povedala pre britský Mirror. Alex tvrdí: "Vedel som, že s Rachel je to iné, pretože je mi veľmi podobná, je úžasná. Je to moje najlepšie rozhodnutie, aké som kedy urobil."

Američanka bola čerstvo po rozvode v septembri 2020, keď sa prihlásila do zoznamovacej aplikácie. "Začínala som odznova a chcela som vyskúšať niečo iné. Užívala som si slobodu a môj kamarát ma presvedčil, aby som skúsila Tinder," spomína. "Bola vraj skeptická a zaskočená správami, pretože dostávala nevyžiadané fotky a nepáčilo sa jej to. Raz jej však napísal Alex a ona sa stále vracala k jeho fotke. "Znie to ako klišé, ale zdalo sa mi, že má láskavé oči. Začali sme chatovať a prišla otázka na vek. Keď spomenul, že má 23 rokov, povedala som si: Wau, je príliš mladý, z toho nič nebude."

Rachel hovorí, že radi spolu telefonovali, jeho hlas sa jej zdal sexi a mali toho veľa spoločného. Dopĺňa, že bol ako jej mužská podoba. "Pomyslel som si, bože, na svoj vek vyzerá skvele. Bola super cool a úprimná, je viac než len pekná tvár," približuje mladík, ktorý sa živí ako tvorca webových stránok pre farmaceutické spoločnosti. Od písania a telefonovania sa presunuli k stretnutiu. Rachel počas dovolenky odletela za Alexom. Ten si požičal auto svojich rodičov, aby ju vzal na večeru. "Potom som musel ísť domov, pretože mi nebolo dovolené mať auto cez noc," spomína. "Okamžite sme si rozumeli, no pamätám si, že som jej poprial pekný život, pretože bývala v Texase a ja v New Yorku. Nemyslel som si, že z toho niečo bude."

Dvojica však na jeseň 2020 spolu odcestovala do Miami a Austinu, kde si obaja uvedomili, že ich vzájomné city sú silné. Oficiálne spolu začali chodiť v decembri 2020. V januári 2021 sa Michael odsťahoval do Texasu, odkiaľ začal pracovať na diaľku.Po piatich mesiacoch spoločného života Caudelová zistila, že jej priateľ na sociálnych sieťach posiela správy iným ženám. "Nikdy predtým vo vzťahu nezažil hranice. Cítila som sa zlomená a zradená. Má problémy s úzkosťou a vďaka ženskej pozornosti sa cíti lepšie. Chcela som zo vzťahu odísť, ale nie som človek, ktorý sa ľahko vzdáva." Alex priznáva, že to bolo od neho veľmi zlé. "Vyrastal som s mnohými neistotami, keď som bol mladší, nedostávalo sa mi veľa pozornosti. Chcel som skúšať, nemal som ale v úmysle dávať sa s niekým dokopy, chcel som len pozornosť." Následne zrušil svoje profily na Instagrame a Facebooku a pracoval na pokroku vo svojom vzťahu s Rachel.

Dvojica čelila ťažkým časom v dôsledku nesúhlasu niektorých priateľov a príbuzných. Rachelin starší syn sa o vzťahu dozvedel cez sociálne siete. Spočiatku to bolo ťažké, ale teraz vzťah svojej mamy rešpektuje a chce, aby bola šťastná. Na druhej strane Michaelova rodina to neschvaľuje, podľa nej je vekový rozdiel medzi milencami príliš veľký.

V januári tohto roku si pár dal pauzu, aby mohol spoznať aj iných ľudí, no trvalo to len dva týždne. "Niekedy musíš odísť, aby si si uvedomil, že niečo naozaj chceš," hovorí Alex, ktorý tvrdí, že pokračovať vo vzťahu, ako je ten ich, nie je ľahké. Ich rada pre iných v podobnej situácii je: robte to, čo vás robí šťastnými. "Nebude to jednoduché, veci mimo vzťahu vás ovplyvňujú, ako ľudia, ktorí si myslia, že váš vzťah je zvlášny. Vek by ale nemal byť hlavným faktorom, ak ste obaja dospelí," myslí si Rachel. Jej partner dodáva: "Nemali by ste dovoliť, aby ostatní ľudia ovplyvňovali rozhodnutia vo vašom živote. Máte predsa len jeden život."