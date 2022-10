Desivé selfie FOTO odhaľujú, ako by mohol vyzerať posledný deň na Zemi: Nič pre slabé povahy

Obľúbené selfie fotografie si zvyknú užívatelia sociálnych sietí upravovať mnohými efektami a filtrami, aby na nich vyzerali čo najlepšie. Účet na TikToku s názvom "Robot Overloards" to robí inak - pomocou obrázkov umelej inteligencie (AI) generuje možnosti, ako by mohli vyzerať ľudia na posledných selfíčkach, ak by planétu zasiahla apokalypsa.

Pri ich výrobe používa systém DALL-E2, ktorý produkuje desivé vízie o tom, ako sa to všetko môže skončiť. Na niektorých obrázkoch sa ľudia podobajú na mutantov, držia svoje mobilné telefóny a zúria za nimi veľké požiare a stúpajúci dym. Jeden muž má vydesený výraz na tvári, po ktorej mu steká krv. Hrôzostrašné zábery zaznamenali už desiatky miliónov zobrazení v niekoľkých samostatných príspevkoch.

DALL-E2 je systém od spoločnosti Open AI. Na trh bol uvedený v júli. Jeho pôvodná verzia DALL-E vznikla v januári 2021. Údajne bol pomenovaný po robotovi z obľúbeného animovaného filmu WALL-E. Napriek tomu, že dokáže vytvoriť množstvo desivých apokalyptických vízií, slúži iba na zábavu. "Obmedzili sme schopnosť DALL·E 2 vytvárať obrázky násilia. Použili sme aj pokročilé techniky, aby sme zabránili fotorealistickým úpravám tvárí skutočných jednotlivcov vrátane verejných činiteľov," uviedla spoločnosť Open AI.