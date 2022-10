Žene sa počas spánku vyprázdnil pes do úst: Hrôzostrašné dôsledky! FOTO jej utrpenia

Päťdesiatjedenročná Amanda Gommová z Bristolu si vychutnávala popoludňajšiu siestu, keď čivava jej dcéry Belle ochorela a dostala hnačku. V to popoludnie sa však stalo niečo skutočne bizarné - pes sa vykadil priamo do úst vo chvíli, keď žena spala. Keď to zistila, utekala do kúpeľne zvracať, no v tom čase tam bol jej syn. Medzičasom sa teda aspoň odfotila spolu s výkalom na tvári. "Bolo to nechutné a celé hodiny som potom prudko zvracala, jednoducho som nemohla dostať tú pachuť z úst," povedala.

Počas návštevy zverolekára Gommová zistila, že čivava trpí ochorením žalúdka a musí užívať antibiotiká. Ešte v ten istý deň začala Amanda vykazovať rovnaké príznaky ako Belle a bola nútená zavolať si sanitku. Dostala lieky proti bolesti a kŕčom v bruchu a lekári jej nariadili piť veľa vody. Po prevoze do nemocnice sa jej stav zhoršil a o dva dni neskôr sa kŕče rozšírili do celého tela. Museli jej preto podať infúziu. Následne jej bola diagnostikovaná gastrointestinálna infekcia.

Tri dni Gommovú pozorovali a rehydratovali elektrolytmi a glukózou. "Kŕče boli stále horšie a horšie, až som ich cítila po celom tele, dokonca aj v nohách. Bola som taká dehydrovaná z choroby a hnačky, že sa mi obličky scvrkli na polovicu. Tri dni ma držali v nemocnici, kým mi infekciu nevypláchli," priblížila.

V jej prepúšťacej správe z nemocnice je uvedené, že utrpela gastrointestinálnu infekciu spôsobenú psom, ktorý sa vyprázdnil do jej úst. Lekári sa vraj s niečím podobným ešte nestretli. "Odpustila som Belle jej malú nehodu a stále ju milujem z celého srdca, ale v budúcnosti budem určite viac myslieť na to, v akej polohe spím," dodala Britka.