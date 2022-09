Žena sa tešila zo svadby, kým nezbadala, ako sa tvári jej svokra: Pokazila všetky fotky, nevesta je zúfalá

Len niekoľko hodín po svadbe sa novopečenej manželke rozplynuli všetky ilúzie o tom, že na jej svadbe, ktorú aj s jej manželom veľmi dlho plánovali, boli všetci hostia spokojní a šťastní. Z tejto predstavy vytriezvela vo chvíli, keď jej fotograf poslal prvé snímky, na ktorých uvidela zamračený výraz svojej svokry, píše The Mirror.

V príspevku na Reddite nevesta uviedla, že so svojimi budúcimi svokrovcami mala „úžasne priateľský“ vzťah do chvíle, kým nezačala plánovať svadbu. Vtedy totiž rodičia ženícha zistili, že dvojica neplánuje nič veľkolepé. To bol aj dôvod, prečo so svojim nastávajúcim minimalizovali svokrine povinnosti, obmedzili s ňou kontakt a pokračovali v prípravách po svojim.

Mladá žena sa domnieva, že práve výrazom tváre na fotografiách dala jej svokra najavo nesúhlas s tým, ako svadba prebieha. „V náš svadobný deň nepovedala nič pekné ani môjmu manželovi a ani mne. Náš fotograf nám poslal zopár záberov a moja svokra vyzerá, že chce byť kdekoľvek, len nie tam. Je to naozaj smutné. Môj manžel, ja a moja rodina vyzeráme skvele!"

Nevesta sa teraz cíti rozpačito a stále je „trochu smutná“, že svadobné fotky sú v podstate zničené. „Nie som si istá, čo mám robiť. Na jednej strane vyzerá trochu hlúpo keďže sa mračí. Na druhej strane ma trápi skutočnosť, že ani kvôli synovi nedokázala predstierať, že je šťastná. Nemyslím si, že moji svokrovci sú proti nášmu manželstvu, ale jednoducho to nebola svadba, ktorú chceli. Viem, že to nejde napraviť, ale nie som si istá, čo s fotkami, na ktorých sa takto tvári.“

Čitatelia povzbudzovali autorku príspevku, aby sa s fotkami zmierila a nevnímala ich ako zničené. Mnohí jej tiež odporučili, aby ich ukázala svojej svokre bez toho, aby ich nejako upravila. „Vytlačte ich také aké sú, keďže ona sa rozhodla vyzerať ako blázon. Tak nech je taká,“ domnieva sa jeden z nich. Ďalší dodal, že by pred ňou netajil by žiadne zamračené zábery. „Ukáž jej ich všetky. Spýtaj sa jej, ktoré chce.“ Zároveň jej odporučil, aby situáciu ignorovala alebo aby svokre povedala, že je veľká škoda, že ju fotograf nedokázal zachytiť vo chvíli, keď sa usmievala. „Vyberte ten najmrzutejší a najvráskavejší záber jej tváre, aký nájdete, zväčšite ho a pošlite jej,“ odporúča iný.