Ak spozorujete na perách tento jav, dajte si skontrolovať srdce! Ide o nebezpečný symptóm

BRATISLAVA - Podľa odborníkov existuje viacero symptómov, ktoré signalizujú problémy so srdcom a rozhodne by sme ich nemali podceňovať. Obzvlášť opatrní by mali byť ľudia, ktorí sa narodili s vrodeným srdcovým ochorením. Určité zmeny by nemali podceňovať ani v prípade, ak sa už v minulosti úspešne liečili a dlhodobo nepociťovali žiadne komplikácie.

Zdravé srdce je jedným z najdôležitejších faktorov celkového zdravia. Srdcové choroby sú zároveň jednou z najčastejších príčin úmrtnosti a to tak u mužov, ako aj u žien. Napriek tomu mnohí ľudia nevedia, ako sa prejavujú príznaky srdcových (a najmä vrodených) ochorení, pretože môžu mať mnohé podoby. A na ktoré symptómy by sme mali byť v súvislosti so srdcom obzvlášť opatrní?

Vrodené srdcové ochorenie sa môže prejaviť až v dospelosti

Zatiaľ čo väčšinu vrodených srdcových ochorení je možné diagnostikovať v prenatálnom štádiu alebo krátko po pôrode, podľa Mayo Clinic „si niektorí ľudia príznaky alebo symptómy vrodenej srdcovej choroby nevšimnú až do dospelosti.“ Iní jedinci, ktorí si takéto ochorenie liečia v mladosti, môžu zároveň po rokoch opakovane zaznamenať jeho symptómy.

Galéria fotiek (2) Zdroj: gettyimages.com

Vážne zdravotné komplikácie

U dospelých s vrodenou srdcovou chorobou sa môže vyvinúť celý rad potenciálne závažných komplikácií a to aj po liečbe. Ide napríklad o srdcovú arytmiu (nepravidelný srdcový tep), infekciu srdca, mŕtvicu, srdcové zlyhanie alebo pľúcnu hypertenziu. Ľudia s vrodeným srdcovým ochorením potrebujú celoživotnú lekársku starostlivosť. Liečba je zvyčajne spojená s pravidelnými kontrolami, užívaním liekov a chirurgickými zákrokmi. Ak ste sa s takouto poruchou narodili, podľa Mayo Clinic by ste sa mali „svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti spýtať, ako často potrebujete kontrolu.“

Ak spozorujete na perách tento jav, dajte si skontrolovať srdce

U niektorých ľudí so srdcovým ochorením sa vyvinie cyanóza alebo cyanotická vrodená srdcová choroba (CCHD), ktorá súvisí so zníženým dodaním množstva kyslíka do zvyšku tela. Keď k tomu dôjde, u mnohých pacientov sa objaví na perách modrastý odtieň, ktorý poukazuje na znížený obsah kyslíka v červených krvinkách. Mayo Clinic uvádza, že niektorí ľudia si môžu všimnúť túto zmenu aj na koži alebo nechtoch.

Dávajte si pozor na tieto ďalšie príznaky vrodenej srdcovej choroby

Spozornieť by ste mali aj pri nepravidelnom srdcovom rytme, bolesti hrudníka, dýchavičnosti, opuchu (edém) telesného tkaniva alebo orgánov a zvýšenom vyčerpaní pri aktivite. A hoci ste sa v minulosti úspešne na vrodenú srdcovú chorobu liečili a odvtedy ste žili bez príznakov, je tiež dôležité, aby ste si dali okamžite skontrolovať srdce, ak spozorujete niektorý z týchto príznakov.