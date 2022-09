Páni, vazektómia sa stane minulosťou: Nová mužská antikoncepcia! Na TOTO sa ale veľa mužov zrejme nahovoriť nedá

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

LEICESTER - Vazektómia by sa mohla stať minulosťou a tento postup doteraz najefektívnejšej metódy mužskej antikoncepcie by mohla vystriedať nová, injekčná forma. Po dlhodobom vývoji a testovaní sa tieto injekcie pravdepodobne objavia na trhu už do roka, budú účinné a čo je najdôležitejšie, aj menej bolestivé. Napriek tomu sa odborníci domnievajú, že muži si ich zrejme neobľúbia.