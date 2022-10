Návod cirkevných otcov na tradičné katolícke chodenie sa stal hitom: Jedným je na smiech, iní sa ním riadia

BRATISLAVA - Pokiaľ rozmýšľame o dlhodobom vzťahu a hľadáme človeka, s ktorým by sme radi založili rodinu, mali by sme byť opatrní. Nebyť sociálnych sietí, tak by aj táto oblasť fungovala inak ako dnes. Takéto myšlienky šíri arcibiskup Sheen a rôzni iní predstavitelia cirkvi v USA. Slovenská verejnosť ich prijala skôr s pobavením, dokonca sa objavila aj vlna kritiky. V niektorých prípadoch sa ale ľudia týmito pravidlami naozaj riadia.

Začiatky vo vzťahu sú vždy čarovné. Neustále správy a hodinové telefonáty počas dňa sú pre väčšinu začínajúcich párov úplne prirodzené. Na druhej strane, pokiaľ je reč o zásnubách, tak s tým sa zvykne čakať niekoľko rokov. Pre mnohých je to zodpovednosť a nechcú sa zbytočne uponáhľať.

Takmer polovica manželstiev sa dnes končí rozvodom. Je len na vás, akú cestu budovania vzťahu si zvolíte. Svoj návod na tradičné katolícke chodenie v minulosti predstavili arcibiskup a známy televízny kazateľ Fulton Sheen z New Yorku, kňaz a filozof Chad Ripperger a cirkevní otcovia.

Chodenie s niekým

"V dnešnej dobe si mnoho ľudí vysvetľuje lásku ako citové zblíženie alebo pekný vzhľad. Je totiž rozdiel medzi moderným chodením a dvorením. Moderné chodenie považujme za rekreáciu, teda s niekým trávime čas s cieľom sexuálneho potešenia a uvidí sa, kam to bude smerovať. Dvorenie je ale cieľavedomý proces, ktorého cieľom je uzavretie manželstva."

Ako sa ďalej spomína, tu už neexistuje nič ako "uvidí sa". S touto osobou chceme zostarnúť. Je to krátke obdobie s definitívnym koncom. Končí sa buď zásnubami, alebo rozpadom vzťahu. "Z pohľadu ženy nechodíte s niekým preto, lebo chcete byť jeho 'dievča'. Chodíte s niekým vtedy, keď ste pripravené byť manželkou. Pokiaľ žena a muž spolu nechodia, nezosobášené osoby sa nemajú čo stretávať (t.j. tráviť veľa času spolu osamote) s osobami opačného pohlavia. Budovanie cudného, svätého manželstva sa začína ešte pred uzavretím manželstva a jediným legitímnym dôvodom na stretávanie sa, je dvorenie (doba chodenia), ktoré je prípravou na manželstvo."

Kedy muž ešte nie je pripravený?

Ľudia v komentároch boli zaskočení tým, že muž a žena, ktorí sa stretávajú, majú automaticky pomýšľať na spoločný život. V dnešnej modernej spoločnosti je bežné, že muži aj ženy dokážu mať priateľov opačného pohlavia bez sexuálneho spojenia. Problém bol dokonca aj v tom, že ak muž ešte študuje, nie je pripravený "dvoriť", a teda ani na plnohodnotný vzťah.

"Ak si je niekto istý, že má povolanie na manželstvo, ale ešte nie je schopný dvoriť, t. j. z dôvodu veku, alebo ešte stále študuje, alebo nie je schopný zabezpečiť rodinu, potom sa nemá čo pravidelne stretávať s osobou opačného pohlavia."

Financie stoja na manželovi

Najviac sa ľudia pohoršovali nad tým, že muž má byť finančne pripravený zabezpečiť rodinu a žena sa mu má celá oddať. "Skutočný cnostný muž, ktorý je zrelý a zodpovedný, sa predtým, ako sa pustí do dvorenia, ubezpečí, že on a jeho financie sú usporiadané, aby sa vedel poriadne postarať o svoju budúcu manželku a rodinu."

Uf...dá sa toto vydržať?

Po zásnubách majú ľudia k sebe bližšie, no podľa tohto návodu by sa mali snúbenci vyhýbať spoločnému času osamote. "Áno, môžete sa občas držať za ruky alebo dať letmý bozk na líce, ale rozhodne nie francúzsky bozk! Toto je obdobie, kedy môžete začať prejavovať známky odovzdávania sa jeho vodcovstvu, t.j. podriaďovať sa mu pri dôležitých rozhodnutiach," uvádza sa v návode.

Ľudia na odporúčania cirkevných predstaviteľov vo veciach lásky reagovali rôzne. Kým jedni sa z nich smejú, druhí priznali, že sa nimi sami riadia. "Je paradox, že takéto manuály tvoria ľudia, ktorí si týmto procesom neprešli. Mám pocit, že mnohým ľuďom by to mohlo skôr uškodiť, než pomôcť. Mne osobne by toto nevyhovovalo. Nemám pocit, že by som svoju priateľku mal šancu dostatočne spoznať, aby som si ju mohol vziať. Môj vzťah rozhodne nesleduje tento návod, ale napriek tomu je zdravý a prirodzene plynie," napísal Samo. "Veľmi múdre rady.....nenechajte sa odradiť posmechom a zvlášť, keď prichádza z našich vlastných radov. Každý, kto žije v katolíckom manželstve, vám dá za pravdu. Je to naozaj tak a takto by sa mal vzťah budovať," podotýka Sestra Anna Karolína.