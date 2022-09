Muž si doprial počas dovolenky drink! Po pár dúškoch bol MŔTVY! Za všetko môže banálny omyl

Brit Shiv Mistry (18) bol v júli na dovolenke na pobreží Costa del Sol, kde mu ponúkli kokteil. Silný alergik na mlieko netušil, že namiesto kokosovej, obsahoval tento nápoj kravskú smotanu a podľahol anafylaktickému šoku, píše bitský portál DailyStar.

Jeho strýko Kalpesh Mistry krátko na to založil fond GoFundMe na získavanie finančných prostriedkov pre organizáciu Anaphylaxis UK. „Bol v Španielsku so svojimi priateľmi, aby oslávil ukončenie skúšok a tešil sa, že bude navštevovať Claire College na Univerzite v Cambridge, kde mal študovať medicínu. Na dovolenke bohužiaľ zomrel. Mal alergickú reakciu a dostal sa do anafylaktického šoku. Jeho priatelia, zdravotníci a polícia sa ho snažili oživiť, ale nebolo to možné.“

Podľa jeho slov žil zosnulý so silnou alergiou na mliečne výrobky už od malička. „Príspevky rozdelíme, niektoré pôjdu do Anaphylaxis UK a na iné užitočné aktivity, ktoré pomôžu ľuďom s alergiami a anafylaxiou,“ vysvetľuje Kalpesh, kde poputuje viac ako 11 139 libier (12 745 eur), ktoré sa mu podarilo vyzbierať. Pôvodne sa pritom domnieval, že zhromaždí najviac tisícku. „Shiv bol vzácny priateľ, ktorý vždy každému pomohol. Vychutnávali sme si spoločné cesty autobusom každý deň viac ako štyri roky,“ napísal jeden z prispievateľov.

„Bol to jeden z najskromnejších ľudí, akých som kedy stretol, napriek tomu, že zakaždým prekonal triedu. Každému v Kráľovskej geografickej spoločnosti, tak učiteľom, ako aj študentom, bude chýbať úsmev a nadšenie, ktoré vždy z neho vyžarovalo. Nemôžem byť vďačnejší za Shivov život a všetko, čo urobil. Dúfam, že bude odpočívať v pokoji s vedomím obrovských pozitívnych vecí, ktoré urobil,“ pridal sa iný. Tretí napísal, že došlo k tragickej strate super chlapca, ktorý sa práve menil na úžasného mladého muža. „Všetko najlepšie prajem jeho priateľom a rodine.“