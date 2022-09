Americký upír: Muž raz ochutnal krv priateľky, teraz nevie odolať! Prezradil nechutné detaily

COLORADO - Ak sú nejakí ľudia, ktorých by ste určite nechceli stretnúť v noci v tmavej uličke, tak Joseph Burris by bol pravdepodobne jedným z nich. Tento rodák z Colorada však nedesí iba svojim vzhľadom, ale aj záľubou v popíjaní krvi. Pred dvadsiatimi tromi rokmi sa totiž identifikoval ako upír a podľa toho sa aj správa. Teda ak práve nepracuje ako bodyguard.

Rodák z Colorada Joseph Burris aktuálne používa meno Ludavik. V minulosti sa roky obliekal v gotickom štýle a keď mal zhruba 20 rokov, stal sa vampírom. Posadnutosť týmito bytosťami sa v ňom upevnila vo chvíli, keď ochutnal krv priateľky po tom, ako sa náhodou porezala. Neskôr vyskúšal svoju vlastnú krv. Jej chuť ho milo prekvapila a nazval ju „lahodnou,“ píše portál unilad.com.

Od tohto dňa sa rozhodol žiť svoj život à la Edward Cullen a spol. Aktuálne popíja krv ľudí, ktorých miluje. „Vždy som premýšľal mimo rámca normálneho života, aby som sa mohol viac stotožniť s tým, čo mám v duši. Pil som sa len krv od niekoľkých dôveryhodných ľudí a uprednostňujem, aby bola od mileniek. Aj im dovolím, aby pili moju krv, pretože je to akt, ktorý nás navzájom spája. Je to záväzok jedného voči druhému.“

Galéria fotiek (2) Zdroj: pixabay

Vysvetlil tiež, že ľudia „nechutia“ rovnako. „Krv chutí odlišne v závislosti od životného štýlu človeka. Ste to, čo jete. Takže napríklad niekto, kto zje veľa mäsa, má hustejšiu konzistenciu a slanšiu chuť v porovnaní s vegetariánom. Človek, ktorý fajčí, má inú príchuť ako nefajčiar. Páči sa mi, že krv, ktorú pijem, pochádza od zdravého jedinca.“ Burris tiež trpí dedičnou chorobou porfýriou. Znamená to, že sa ľahko spáli na slnku a pracuje ako osobný strážca. Odhaduje, že za celé roky vypil zhruba 11 až 14 litrov tejto tekutiny. „Ľudský žalúdok však dokáže naraz absorbovať len malé množstvo ľudskej krvi,“ vysvetlil.

Pokiaľ ide o nájdenie jeho ‚pravého ja,‘ tak uviedol, že byť tým, kým ste, by malo vždy vychádzať prirodzene zvnútra. Zároveň by to malo byť také silné, aby to ostatní cítili bez akéhokoľvek oblečenia alebo skutkov. „Ak ste skutočný, potom to príde prirodzene, ak nie, nikdy sa nič nestane."