Je pravda, že žraloky zomrú, keď prestanú plávať? V týchto prípadoch to naozaj platí: Vysvetlenie vás prekvapí

BRATISLAVA - Vo všeobecnosti panuje názor, že ak prestanú žraloky alebo aj iné druhy rýb plávať, tak nie sú schopné dýchať a zomierajú. Je to však naozaj tak alebo ide iba o mýtus? Portál encyklopédie Britannica, ktorý sa opiera o vedecké fakty, má vysvetlenie.

Je pravda, že žraloky zomrú, keď prestanú plávať? Je a zároveň aj nie je. Záleží totiž na tom o aký druh tohto predátora ide. Ak sa pozriete na žraloky fúzaté a tigrované, táto teória je nepravdivá, pretože tieto a ešte niekoľko ďalších druhov môžu prestať plávať, kedykoľvek chcú bez toho, aby ohrozili svoj život.

Dýchajú totiž na základe bukálneho pumpovania pomocou lícnych svalov a nasávajú vodu tak, aby ju vtiahli do úst. To im umožňuje zastaviť sa a zároveň pokračovať v dýchaní. Môžu tak bez obáv odpočívať na dne oceánu a dokonca sa aj čiastočne zahrabať do piesku, pričom na čerpanie vody používajú dýchacie otvory za očami, nazývané spirakulum.

Niektoré druhy týchto predátorov však nie sú takto vybavené. Napríklad žralok biely, veľrybí a ani žralok mako, nemajú bukálne svaly. Namiesto toho sa spoliehajú iba na žiabre a čím rýchlejšie plávajú, tým viac vody sa im cez ne tlačí. Ak teda prestanú plávať, nemajú prístup ku kyslíku a zomierajú. Iné druhy, ako napríklad žralok útesový, využívajú kombináciu oboch druhov dýchania.

Pri pomalom plávaní môžu dýchať bukálne a na doplnenie množstva kyslíka využívajú žiabre. Ak sa teda na niekoľko minút zastavia, nebudú riskovať svoj život, hoci vo všeobecnosti nie sú také zdatné ako žraloky, ktoré dýchajú iba bukálne. Z týchto spôsobov, ktorými žraloky dýchajú, je táto kombinácia najbežnejšia, takže väčšina z nich nezomrie, ak prestanú plávať.

Prečo si teda veľa ľudí myslí, že je to ináč?

Žraloky sú často porovnávané s kostnatými rybami, triedou rýb, ktoré dýchajú žiabrami. Keďže všetky sú neustále v pohybe, mnohí ľudia predpokladajú, že je to tak aj so žralokmi. V skutočnosti je však aj princíp dýchania u nežraločích druhov rýb rozmanitý. Niektoré spia na dne oceánu rovnako ako aj mnohé žraloky. Možno ľudia, ktorí si myslia opak, jednoducho nepozorovali týchto vodných živočíchov pred spaním.