Úplný bizár, alebo keď sa z dospelých stávajú opäť deti: Spoznávate sa pri niektorých situáciách?

LONDÝN – Nikto nie je dokonalý. Každý občas zareaguje prehnane alebo veľmi netypicky. Sú však chvíle, na ktoré by sme najradšej zabudli. Patria medzi ne aj tie, kedy sme to jednoducho nezvládli a po upokojení sme neprekvapili len seba, ale aj naše okolie.

Každý sa môže z čas na čas ocitnúť v situácii, kedy svoje nervy jednoducho nedokáže udržať na uzde. U niekoho sa to prejaví menej, no v horších prípadoch sa aj dospelí ľudia "hádžu o zem". Britský blog Mumsnet funguje na princípe očitých svedkov, ktorí zažili situáciu, kedy dospelí ľudia začali na verejnosti vystrájať ako malé deti. Portál funguje aj ako spovednica, kde sa pod kontami priznalo už tisícky používateľov k tomu, že na verejnosti začali jačať ako deti, ktoré nedostanú, čo chcú. S informáciou prišiel britský portál Daily Mail.

Jedna žena na tomto blogu uviedla, že sa stala svedkom situácie, kedy zákazníčka (40) začala v obchode nahlas nadávať zamestnancovi za to, že produkt, ktorý si chcela kúpiť, nemali ani na sklade. "Bolo to dosť komické. Predstavte si 40-ročnú ženu, ako začne celá rozčúlená skákať na mieste a potom dupať nohami ako nejaké dieťa. Do toho samozrejme kričala na celý obchod. Keď sa upokojila, sadla si priamo na zem, prekrížila si ruky a našpúlila pery," vyjadrila sa.

Na jednej strane bola autorka popisu situácie úprimne sklamaná, že sa niekto v takom veku dokáže správať ako malé dieťa. Na druhej strane sa však úprimne smiala, že na vlastné oči zažila niečo tak absurdné. Rozhodne to však nebolo nič ojedinelé, pretože po uverejnení tohto ptípevku sa roztrhlo vrece s ďalšími komickými situáciami.

Parkovanie

Ďalšia blogerka prezradila, že jej bývalý priateľ mal komplex nadradenosti. Do nepríčetnosti ho dostávalo aj to, keď nemohol zaparkovať pred jej domom, pretože tam dovolila stáť susedovi. "Keď sa u mňa konala nejaká oslava alebo večierok, prišiel skoro vždy posledný a rozzúrený. Namiesto toho, aby zaparkoval kúsok ďalej na verejnom parkovisku, zastal na príjazdovej ceste pred domom susedov. Tí z toho neboli dvakrát nadšení," ozrejmila.

Raz sa mu to dokonca aj vypomstilo. Jedného dňa zastal pred domom tak, že časť auta mu vytŕčala do cestného pruhu. Okolo išiel farmár na traktore a poškriabal mu auto. "Môj bývalý ma normálne obvinil, že za to môžem ja, pretože pred domom dovolím parkovať radšej susedovi ako jemu. Dokonca mi povedal, aby som uhradila všetky opravy. Na to som mu len povedala aby dospel a zaparkoval tak, ako všetci ostatní. Samozrejme to neznieslo jeho ego. Vyrútil sa z domu a už sme sa nestretli," povedala.

Fotografie

Iné používateľ zase opisoval situáciu, že pozná istú dámu, kto má doma fotografie, na ktorých je len ona sama. "Je to choré. Má tam celé koláže z najrôznejších miest a kútov sveta. Veľa fotografií je aj z prírody, ale na všetkých je len ona. Keď som to videl, cítil som sa trápne aj za ňu. Chodí predsa na dovolenky aj s inými ľuďmi, no do rámčekov si vyberá len tie fotky, na ktorých je sama," doplnil na záver svojho príspevku.

Metro

Ďalší zo série bizarných príbehov sa týkal úplne bežného dňa v hromadnej doprave uprostred Londýna. "Jedného dňa som nastúpil do metra. Všimol som si, že na druhom konci vozňa nastúpil so mnou aj elegantne oblečený chlapík. Vzápätí sa však rozbehol smerom ku mne a obsadil posledné voľné miesto vo vozni. Dokonca sa na mňa potom aj uškrnul. Bol som vtedy v Londýne len krátko. Všetko bolo pre mňa nové, pozeral som naňho s trochu pootvorenými ústami," opísal.