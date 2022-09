Trápia vás tmavé kruhy pod očami? Táto žena vraj našla riešenie: Špeciálny krém, ale...veď pôvodne slúži na...

Žena, ktorá je na TikToku známa ako @sheetaldeo1, sa podelila o svoj objav v oblasti zbavovania sa vrások či tmavých kruhov pod očami. Podľa jej slov je riešením používanie krému na hemoroidy, píše The Mirror. Ako uviedla, produkt „vás zbaví všetkých vrások pod očami za menej ako tri dni“.

Vo videu, ktoré doteraz nazbieralo viac ako 150 000 pozitívnych reakcií, žena vysvetľuje, prečo nezvyčajný trik funguje. „Väčšina ľudí nevie, že koža pod očami je rovnaká ako pri análnom otvore. Takže v podstate to, čo krém na hemoroidy robí, je, že znižuje opuchy a jemné vrásky,“ uviedla žena.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Krém na hemoroidy si na oblasť pod očami aplikuje už 10 rokov. Ako tvrdí, má 32 rokov a absolútne žiadne vrásky. „Keď starnete, prvé miesto, na ktorom je to vidno, je pri vašich očiach, takže začnite používať krém na hemoroidy,“ odporučila a dodala, že si ho na tvár aplikuje každú noc pred spaním. „Je to lepšie ako akýkoľvek iný nočný krém,“ povedala.

Mnoho ľudí v komentároch uviedlo, že tento trik pozná. „Toto je starý trik modeliek,“ napísala jedna z komentujúcich. „Keď som v 90. rokoch pracovala v móde, používali ho všetky modelky,“ uviedla ďalšia. Iní používatelia TikToku pochválili ženinu mladovyzerajúcu pokožku.

Nie každého však údajný trik presvedčil – niektorí tvrdili, že používanie krému môže časom stenčiť pokožku pod očami. „Myslela som si, že používanie krému na hemoroidy môže spôsobiť poškodenie očí a tiež oslabenie pokožky,“ upozornila ďalšia komentujúca.

„Ako zdravotná sestra vás PROSÍM, nepoužívajte to denne, stenčuje to vašu pokožku,“ dodala nemenovaná zdravotná sestra v komentároch. Žena odpovedala, že z tohto dôvodu je dobré používať krém bez hydrokortizónu, ktorý je zodpovedný za stenčenie pokožky.

Galéria fotiek (3) Zdroj: gettyimages.com

Ukázalo sa, že trik poznajú aj celebritní make-up artisti vrátane make-up artistu Kim Kardashianovej, Maria Dedivanovica. Podľa magazínu People Dedivanovic počas masterclass v líčení v roku 2017 povedal: „Sťahuje to pokožku. Je to naozaj starý trik. Naozaj to zapácha, ale funguje to.“ Krém na hemoroidy údajne používa aj Amanda Holdenová.

Neexistujú však žiadne presvedčivé vedecké dôkazy, ktoré by dokázali pozitívne účinky používania krému na hemoroidy v oblasti pod očami. Niektorí dermatológovia však varujú, že každý s citlivou pokožkou alebo akné môže pociťovať podráždenie.

„Ak máte citlivú pokožku, môže vás pri prvom nanesení štípať a spôsobiť dočasné začervenanie. Majte na pamäti, že nie každý vždy hlási vedľajšie účinky a často môžu jednotlivci pripísať kožnú reakciu nesprávnemu produktu,“ uvádza webová stránka Dermatology Review.