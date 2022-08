Zákazníci zvozili bar v obľúbenej dovolenkovej destinácii pod čiernu zem: Otrasné skúsenosti! Z ich slov ide strach

50-ročná dovolenkárka Theodora McCormicková, právnička zo Spojených štátov, bola na návšteve slávneho gréckeho ostrova Mykonosa so svojím manželom, keď sa zastavili v bare DK Oyster na drink. Dvojica si objednala dve pivá, dva koktaily a nejaké morské plody. Pri platbe účtu zostali ohromení, píše indi100.com

Pár narazil na bar, keď si objednávali taxík späť do ich hotela v plážovom letovisku Platis Gialos. Tabuľa na DK Bar turistov informovala, že si môžu taxík zavolať priamo zvnútra. „Povedala som manželovi: ‚Ach, prečo si nezavoláme taxík a nedáme si drink?‘ To bola veľká chyba,“ povedala McCormicková.

Ďalej prezradila, že im personál baru neponúkol menu. Namiesto toho im čašník ponúkol niekoľko drinkov priamo pri ich stole. Manželia si nakoniec objednali dve martini a dve pivá. Personál ich následne začal obťažovať s tým, aby si objednali aj nejaké morské plody, takže dostali tucet ustríc.

McCormicková tušila, že účet nebude malý, keďže Mykonos je najdrahším gréckym ostrovom. Očakávali, že to bude približne 250 eur, no zostali ohromení, keď to bolo viac ako dvojnásobok nákladov. „Keď sme dostali účet a bolo to okolo 500 eur, môj manžel povedal: ‚Musí to byť chyba,‘“ povedala dovolenkárka.

Keď sa pokúšali sťažovať na výšku účtu, podľa slov McCormickovej ich obklopila skupina „veľkých, mohutných“ čašníkov. „Neboli tam žiadne čašníčky,“ upresnila McCormicková.

Celý incident považovala za čudný a povedala, že keď sa nakoniec vrátili do hotela, skontrolovala si recenzie na TripAdvisor. DK Bar má momentálne 656 „hrozných“ jednohviezdičkových hodnotení. „Cítim sa hlúpo, pretože bežne nenaletím takýmto typom podvodov. Bola to len náhla záležitosť. Nemali sme v pláne tam jesť, ale zbadali sme tabuľu o taxi službe,“ dodala sklamaná dovolenkárka