Výsledky vedeckej štúdie: Príčinou osamelosti môže byť aj TOTO! Čakali ste to?

Výskum publikovaný v minulosti uvádzal, že príčinou osamelosti môže byť aj nezamestnanosť. Štúdia, ktorej autormi sú vedci Univerzity v Exeteri, je však prvou, ktorá naznačuje, že to môže byť aj naopak a platí to pre celú populáciu v produktívnom veku, píše portál news18.com.

„Vzhľadom na potenciálne účinky osamelosti a nezamestnanosti na zdravie a ekonomiku, je prevencia pred obomi týmito javmi kľúčová,“ uviedla šéfka tímu Nia Morrishová a doplnila, že vyhýbanie sa osamelosti by mohlo zmierniť nezamestnanosť a naopak, zamestnanie by zas mohlo eliminovať osamelosť, čo by malo pozitívny vplyv na zdravie a kvalitu života. „Preto by sa mala venovať osobitná pozornosť osamelosti s dodatočnou podporou od zamestnávateľov a vlády s cieľom zlepšiť zdravotný stav a pohodu. Náš výskum sa z veľkej časti uskutočnil pred pandémiou, máme však podozrenie, že tento problém môže byť ešte naliehavejší, keďže viac ľudí pracuje z domu a potenciálne zažíva izoláciu kvôli úzkosti okolo covidu.“

Výskum analyzoval prevažne predpandemické údaje od viac ako 15 000 osôb, ktoré boli v rokoch 2017-2019 a potom od roku 2018 do 2020. Zber dát zohľadňoval faktory vrátane veku, pohlavia, etnickej príslušnosti, vzdelania, manželského statusu, zloženia domácnosti, počtu vlastných detí a regiónu. „Samota je neuveriteľne dôležitý spoločenský problém, o ktorom sa často uvažuje len v súvislosti s vplyvom na duševné zdravie a pohodu. Naše zistenia naznačujú, že môže mať aj širšie následky, ktoré negatívne vplývajú na jednotlivcov a ekonomiku. Musíme to preskúmať. Naše zistenia by mohli položiť základy pre zamestnávateľov alebo tvorcov politík s cieľom udržať viac ľudí v práci,“ uviedla hlavná autorka Antonieta Medina-Laraová.

„Zatiaľ čo predchádzajúci výskum uvádzal, že príčinou osamelosti je nezamestnanosť, náš výskum je prvý, ktorý naznačuje, že je to osamelosť, čo môže spôsobiť nezamestnanosť,“ vysvetlil spoluautor Ruben Mujica-Mota a doplnil, že tento trend bol zrejmý pre všetky vekové kategórie respondentov. „Naše zistenia sú dôkazom, že tieto dva prvky sa môžu vzájomne ovplyvňovať a vytvárať negatívny cyklus. Je potrebné viac zohľadniť dôsledky osamelosti na obyvateľstvo v produktívnom veku.“