Žena sa tešila na peniaze z manželovho dedičstva: Prišla však studená sprcha! Pozrite, čo vymyslel jej muž

Na fóre Mumsnet sa objavil príbeh ženy, ktorá opisuje sklamanie zo správania svojho manžela. Nepáči sa jej, ako naložil s jeho dedičstvom a domnieva sa, že v manželstve by mali byť financie z akéhokoľvek príjmu spoločné. Názory na túto problematiku rozdelili čitateľov do dvoch táborov.

Vedenie financií v každom partnerskom či manželskou vzťahu je individuálne, a to, čo funguje v jednej domácnosti, nemusí fungovať v inej. Pokiaľ tieto pravidlá rešpektujú obaja partneri, určite sa vyhnú rozčarovaniu, či sklamaniu, ktorému teraz čelí neznáma žena, píše The Mirror.

Vo svojom príspevku na diskusnom fóre kritizuje správanie svojho manžela a označuje ho za sebecké. Keď totiž po smrti svojej tety zdedil 15 000 libier (17 718 eur), rozhodol sa vložiť polovicu na spoločný účet a zvyšok si nechal pre seba. Manželka uvádza, že sú „veľmi šťastní,“ majú dve detí a splácajú „obrovskú hypotéku,“ vďaka ktorej si zveľadili svoje bývanie. Keď sa dozvedela o dedičstve, tešila sa na to, že si finančne prilepšia, ale nečakané peniaze po tete medzi nich nakoniec vrazili klin.

Žena načrtla aj svoje obavy, že jej manžel chcel investovať celú sumu do virtuálnej meny, ale našťastie zmenil názor. „Neochotne súhlasil s tým, že polovicu vloží do Bitcoinu a druhú dá na spoločný účet,“ vysvetlila.

S rozhodnutím sa však nestotožňuje, a preto sa pýta: „Som nerozumná, ak si myslím, že je to sebecké? Ja som živiteľka rodiny. Nespochybňujem, že sú to ,jeho‘ peniaze, ale zarobila som oveľa viac a o všetky moje príjmy sa delím.“ Dodala aj to, že ju znepokojuje jeho voľba investovať peniaze.

Príspevok vzápätí rozdelil čitateľov do dvoch skupín a nedokázali sa dohodnúť, čo by bolo v tomto prípade správne. Niektorí si myslia, že peniaze patria iba mužovi a môže ich použiť, ako sa mu zachce. „Dedičstvo nie sú ‚spoločné‘ peniaze,“ napísal jeden z nich. „Myslím si, že celé dedičstvo patrí tomu, kto ho zdedil a manželka, či manžel, nemajú mať v tomto žiadne slovo,“ domnieva sa iný. „Nezáleží na tom, že ste živiteľka rodiny a prispievate väčšou sumou. Zarábate viac, takže váš príspevok je prirodzene vyšší. On však nie je voči vám v otroctve, pretože zarába menej ako vy,“ pripísal iný.

Iní sú však presvedčení, že manžel konal nespravodlivo. „Je čas prehodnotiť svoje financie," radí žene jeden z užívateľov. „Musíš sa prestať deliť o svoj príjem,“ napísal druhý a tretí si myslí, že tieto peniaze by „mali ísť do spoločnej kasy.“