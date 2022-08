Trápia vás vlhké sny? Sexuológ búra mýty: Prezradil detaily, ktoré ste možno nevedeli

WASHINGTON - Téma sexu zostáva aj v 21. storočí v niektorých komunitách a kultúrach prísnym tabu. To je dôvod, prečo mnohí ľudia hľadajú informácie týkajúce sa tejto problematiky na internete, často ich čerpajú z nedôveryhodných zdrojov, prípadne sa riadia neodbornými radami priateľov. Taký však nie je náš ďalší príspevok, v ktorom vám sexuológ Saransh Jain vysvetlí, čo sa deje s vašim telom, keď máte „vlhké sny.“

Na odbúranie dezinformácií o sexe zaviedol web News18.com rubriku s názvom „Poďme sa rozprávať o sexe.“ Jej autorom je sexuológ Saransh Jain, ktorý v nej aktuálne vysvetľuje fakty a mýty o vlhkých snoch. Ak sa vám totiž niekedy stalo, že ste mali po prebudení trochu vlhkú a lepkavú bielizeň, určite ste sa v spánku nepocikali, či nespotili, ale ste dosiahli orgazmus.

Táto „záležitosť,“ sa nedeje iba dospievajúcim chlapcom, ale zástupcom oboch pohlaví, a to od puberty až po dospelosť. Názov vlhký sen súvisí práve so zvlhnutou spodnou, či posteľnou bielizňou poznačenou u mužov spermiami a u žien výlučkami uvoľnenými pri orgazme. Vlhké sny pritom nie sú výsledkom masturbácie a objavujú sa bez akejkoľvek manuálnej stimulácie.

Príčiny mokrých snov

U mužov: Počas spánku sa môže zvýšiť prietok krvi do sexuálnych orgánov. Keď muži prejdú pubertou, ich telo začne produkovať hormón testosterón a z tela sa uvoľňujú spermie. Jedným zo spôsobov ako to prebieha, je aj vlhký sen.

U žien: Vlhký sen je zvyčajne výsledkom sna so sexuálnym obsahom, kedy mozog vyšle signál do nervov a oznámi im, že máte sex. To spôsobuje zvýšený prietok krvi vo vaginálnych stenách, čo môže, ale aj nemusí viesť až k orgazmu. Niekedy je vlhkosť na nohavičkách po prebudení spôsobená aj vaginálnou lubrikáciou.

Iné príčiny

Vlhké sny sa objavujú v dôsledku niekoľkých príčin, ktoré sú prirodzené. Zvyčajne sú eliminované vekom, ale ak sa vyskytujú veľmi často, môže vzniknúť dôvod na obavy. Presná príčina nie je známa, ale existuje niekoľko teórií.

· Prehnané sledovanie pornografie alebo filmov s erotickým obsahom.

· Nedostatok sexuálnej aktivity. Keďže spermie sa po puberte neustále tvoria, tie prebytočné a nahromadené v semenníkoch sa uvoľňujú prostredníctvom vlhkých snov.

· Nadmerná stimulácia pohlavných orgánov trením o posteľnú bielizeň alebo plachty počas spánku.

· Neadekvátna ejakulácia počas sexuálnej aktivity v dôsledku slabých genitálnych nervov môže viesť k nahromadeniu semena, ktoré sa môže uvoľniť.

· Nevyprázdnenie močového mechúra pred spaním.

· Užívanie pohlavného hormónu (testosterónu).

· Slabé svaly a nervy v oblasti genitálií.

Čo by ste mali robiť po mokrom sne?

Po prebudení sa umyte. Ak sa cítite nepríjemne po tom, čo ste zažili, okamžite sa poraďte so svojím lekárom. O svoje obavy sa môžete podeliť aj s partnerom.

Ako zastaviť mokré sny?

Neexistuje žiadny konkrétny spôsob, ako toto všetko ovládať alebo zastaviť. Frekvenciu takýchto snov je však možné eliminovať a to mnohými spôsobmi. Ak sa necítite po tejto udalosti komfortne, zápasíte s trápnym pocitom alebo negatívne ovplyvňuje váš život, môžu vám pomôcť nasledujúce metódy:

· Meditácia alebo cvičenie relaxačných techník pred spaním.

· Častejšia masturbácia alebo sex.

· Porozprávajte sa o snoch s psychológom alebo sexuológom.

· Užitočné môže byť aj obmedzenie kontaktu s pohlavnými orgánmi.

· Skúste spať na boku alebo na chrbte namiesto brucha, aby ste zistili, či to pomáha.

Ak vyvolávajú vlhké sny u ľudí nepríjemné pocity, môže im lekár v krajnom prípade predpísať antidepresíva. Tieto lieky síce dokážu znížiť ich frekvenciu, ale zároveň sťažujú ejakuláciu.

Nie každý máva vlhké sny. Avšak ľudia, ktorým sa to deje, by mali vedieť, že ide o normálnu a zdravú súčasť života. Pokiaľ sa ale u vás objavujú príliš často, sú intenzívne a pôsobia na vás nekomfortne, mali by ste sa poradiť s lekárom.