Mladomanželka zažila počas svadobnej cesty šok: V posledný deň dostala sms-ku, spustila nečakané problémy

Mladomanželia Charlotte a Joshua mali pred sebou posledný romantický večer svojej svadobnej cesty na Korfu, keď mladú ženu prekvapil potvrdzujúci mail od Just Eat. Uvádzalo sa v ňom, že si táto spoločnosť stiahla peniaze z jej účtu za jedlo dodané do študentskej ubytovne v Nottinghame. Charlotte okamžite telefonovala do svojej banky Lloyds, ktorá ju vzápätí dvoma textovými správami upozornila, že zablokovala ďalšie objednávky v hodnote 75 libier (89 eur).

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

„Snažila som sa nájsť spôsob, ako kontaktovať Just Eat, ale nikde som nenašla číslo a ani chat. Zavolala som teda svojej banke a oni mi poradili, že najlepšie by bolo skontaktovať sa s Just Eat. Po chvíli sa mi podarilo nájsť spôsob, ako otvoriť live chat. Vysvetlila som im situáciu a povedala som im, že som mimo krajiny. Odpovedali, že sa nedá nič robiť a mám kontaktovať svoju banku."

Mladá žena sa tak dostala do začarovaného kruhu medzi bankou Lloyds a spoločnosťou Just Eat a celú skúsenosť opisuje ako „veľmi stresujúcu.“ Na pobyt na Kofru sa vraj veľmi tešili, kvôli pandémii museli dokonca dvakrát meniť termín svadby a svadobnú cestu im nakoniec pokazil takýto incident. Charlotte sa však nevzdávala a spoločnosti Just Eat poslala e-mail o dodávke jedla, ktorú doručili z reštaurácie Taco Bell. „Bola som veľmi rozrušená a nahnevaná, nechcela som stráviť poslednú noc našej dovolenky riešením týchto vecí. Z banky som dostávala ďalšie správy o odmietnutých platbách.“ Až do tohto bodu bol vraj čas strávený v Grécku veľmi príjemný, ale tento incident všetko zničil. „Mali sme rezervované miesto v luxusnej reštaurácii. Nakoniec som strávila večer telefonátmi. Nemala som náladu oslavovať naše medové týždne, chcela som sa len vrátiť domov, aby som mohla dať všetko do poriadku. Zistila som, že Just Eat celú situáciu ešte zhoršil, pretože im to bolo jedno, či mi pomôžu."

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Joshua počas telefonátov manželky zistil, že rovnaký problém riešilo v minulosti množstvo ľudí. V máji boli používatelia Gmailu a Outlooku varovaní pred podvodníkmi, ktorí predstierali, že sú z Just Eat. Zákazníkom posielali e-maily s prísľubom bezplatnej darčekovej poukážky v hodnote 50 libier (59 eur). Ako sa ukázalo, účet bol falošný, hoci pôsobil veľmi dôveryhodne. Charlotte však odmieta, že by klikala na nejaké ponuky a vôbec netuší, ako sa im podarilo ju oklamať. Po zverejnení incidentu na Facebookovej stránke Just Eat zistila, že niektorí zákazníci uverejnili podobné sťažnosti v priebehu predchádzajúceho týždňa.

„Chcela som im poslať dôkaz o tom, že som bola v zahraničí a povedala som im, aby skontrolovali históriu mojich objednávok, ktorá ukáže, že som si do Nottinghamu nikdy nič neobjednávala. Som z celej situácie rozrušená a mám pocit, že Just Eat sa z toho snaží vykrútiť a vyvoláva vo mne pocit, že klamem. Nikdy som si neobjednala tacos a už vôbec nie na dovolenke. Už nikdy nepoužívajte ich služby. Je im to jedno. Našťastie mi moja banka pomohla vyriešiť situáciu. Upozornila ma však aj na to, že Just Eat im stále môže odoprieť preplatenie peňazí, takže teraz musím čakať.“

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Charlotte si uvedomuje, že nešlo o veľké peniaze, ale ide jej o princíp. „Dôvod, prečo o tom všade hovorím je ten, že chcem, aby si ľudia chránili svoju bezpečnosť, pretože sa to môže stať hocikomu, kto bude mať menej šťastia ako ja." Hovorca Just Eat uviedol, že ochrana zákazníkov pred on-line podvodmi je pre nich nanajvýš dôležitá a na ochranu informácií o zákazníkoch majú zavedené viaceré bezpečnostné opatrenia.

„Na našej webovej stránke a ani v aplikácii neukladáme podrobnosti o zákazníckej karte a všetky platby bezpečne spravuje nezávislý externý poskytovateľ platobných služieb. Naše systémy navyše kontrolujú prihlasovacie údaje zákazníkov podľa zoznamu porušení z celého webu a proaktívne upozorní zákazníkov, ak by si potrebovali zmeniť heslo. Momentálne vedieme dôkladné vyšetrovanie tohto problému a budeme priamo komunikovať so zákazníkom, aby sme záležitosť vyriešili."Hovorca Lloyds Bank vyjadril ľútosť nad tým, že sa pani Meenová stala obeťou podvodu. „Keďže objednávka bola vykonaná prostredníctvom jej účtu Just Eat, požiadali sme ju, aby kontaktovala spoločnosť, aby sa zabezpečilo úplné vyšetrenie okolností. Keď sa to stalo a ona oznámila, že jej nemohli vrátiť peniaze, získali sme peniaze späť cez Visa a na jej účet sme vrátili 35,33 libier." (42 eur).