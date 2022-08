Muža vyrušovalo "erotické" dychčanie susedy, konfrontoval ju: Žena teraz prosí o radu, všetko je totiž inak!

Keď odpočívate vo svojej záhrade, tak posledná vec, po ktorej túžite, sú hluční susedia. Nemenovaná mamička zo Škótska však zostala v šoku, keď ju jej sused upozornil, že mu vadia zvuky, ktoré vydáva pri cvičení vo svojej záhrade. „Dnes ráno po cvičení ma sused požiadal, či by som si nemohla zacvičiť vo vnútri, pretože oni vo svojej záhrade relaxujú a potrebujú pokoj. Trochu ma to zarazilo,“ opisuje mamička nemilú susedskú skúsenosť a dodáva, si v záhrade pravidelne robí 20 minútový HIIT tréning, píše The Mirror.

Sused jej tiež naznačil, že jej dychčanie znie „eroticky.“ Rozhovor začul aj jej manžel a susedovi zdvorilo vysvetlil, že jeho manželka nerobí hluk a má právo zacvičiť si vo svojej záhrade. Zároveň sa suseda spýtal, či mu neprekáža, keď sa tam hrajú deti. Odpovedal mu, že to je iné. „V tomto bode sme susedovi povedali, že nerobím nadmerný hluk a že jednoducho iba cvičím. A on ma požiadal, aby som išla do posilňovne.“

Galéria fotiek (2) Pozor na správne cvičenie jogy, jedine vtedy bude mať pozitívne účinky!

Zdroj: thinkstock.com

Mamička je vraj naštvaná, pretože keď skontrolovala domácu kameru, aby zistila, aký hluk v skutočnosti robí, na zázname nepočula vôbec nič. „Väčšinou počuť iba hlboké dýchanie. Nie sú to zvuky, ktoré robila Monika pri masáži,“ uvádza asociáciu so známou scénou zo seriálu Priatelia. „Dôvod, prečo cvičím v záhrade je, že môj manžel pracuje z domu a keď moje dieťa spí, nechcem nikoho v dome rušiť.“ Svoj príspevok uzavrela otázkou, či naozaj robí chybu ona alebo celé nedorozumenie vyvoláva sused.

Užívatelia Mumsnetu sa väčšinou priklonili na jej stranu a mnohí označili susedovu požiadavku za „neslušnú.“ Jeden z nich napísal, že jej susedia „sú smiešni a v podstate sa sťažujú na to, že niekto 20 minút dýcha vo svojej záhrade." Ďalší dodal: „Sú drzí a nerozumní. Je predsa deň." Tretia osoba poznamenala, že to „znie šialene a mamička nemá nikomu dovoliť, aby ju šikanoval za to, že chce urobiť niečo pre vlastné zdravie vo svojej záhrade.“