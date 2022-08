Žena masturbovala na verejnosti: Krotiť ju museli policajti! V jej kabelke objavili ďalšie prekvapenie

54-ročná Beverley Deanová masturbovala na lavičke pred dvojicou pracovníkov, ktorí ju videli cez okno svojej kancelárie. Keď na miesto v Northwichi v britskom grófstve Cheshire dorazili policajti, našli v jej kabelke hromadu sexuálnych hračiek a lubrikantov. 25. februára tohto roku Deanová priznala svoj čin. Upozornil na to britský portál metro.co.uk.

„Obžalovaná si dávala prsty do úst a potom medzi nohy. Zdalo sa, že masturbuje. Mala mobilný telefón v pravej ruke a vyzeralo to, že sa natáča alebo fotí. Prestala fajčiť cigaretu a potom si ďalej cmúľala prsty a vkladala ich medzi nohy. Po tom, čo to urobila, vstala z lavičky a obnažila si obe prsia. Mala rozopnutú blúzku,“ povedala prokurátorka Shannen Careyová.

Deanovej obhajca Shane O‘Neill argumentuje, že ide o ženin prvý trestný čin, preto navrhuje probačnú službu. „Objavil sa náznak, že sa pri tom natáčala. Keď jej však polícia zobrala telefón, nič na ňom nebolo. Nebolo to miesto, kde by sa mohli nachádzať deti. Nepopierame, že v oblasti mohli byť deti, ale klientka povedala, že v oblasti žiadne neboli,“ uviedol O’Neill.

Pojednávanie bude pokračovať 12. augusta.