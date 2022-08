VIDEO Chlapec žil medzi opicami, prezývali ho Mauglí: Radikálna zmena! Keď uvidíte, ako vyzerá teraz

UBUMWE - Tento chlapec si prešiel v živote útrapami, aké si väčšina z nás nevie ani predstaviť. Zanziman trpí vrodenou chorobou, ktorá ovplyvňuje jeho vzhľad a mentálne schopnosti. Nevedel sa preto začleniť do spoločnosti. Opakovane utekal do lesa za zvieratami. Dnes je však z neho úplne iný človek.

Nebolo to tak dávno, keď Zanziman Ellie ešte utekal do lesa za opicami, jedol tam trávu a banány, ktoré si sám natrhal. Miestne deti ho prezývali Mauglí alebo opica. Podčiarkol to aj jeho výzor a správanie, ktoré neboli prirodzené. Zanziman trpí od detstva chorobou, kvôli ktorej si v škole nevedel nájsť žiadnych kamarátov, uvádza Daily Star.

Dnes by ste už ale mladíka podľa tohto opisu nespoznali. Do školy chodí elegantne oblečený a jeho mama tvrdí, že zmena, ktorou si prešiel, nie je nič iné ako zázrak. Keď do Afriky pricestoval filmový štáb, aby o ňom nakrútil dokument, jeho život sa dramaticky zmenil. Vďaka Afrimax TV sa jeho príbeh dostal na YouTube, kde si ho pozreli milióny ľudí. Teraz žije so svojou rodinou v dedine a vzdeláva sa v škole ako ostatné deti.

Ellie sa narodil v roku 1999. Od útleho veku sa ľuďom vyhýbal, pretože trpí mikrocefáliou. Hlavička dieťatka je vtedy vzhľadom na telo veľmi malá a tým pádom je zmenšený aj mozog. Choroba sa prejavuje aj v neskoršom veku, celé telo sa vyvíja príliš pomaly. Chlapcovi nebolo umožnené chodiť do školy, pretože náčelníci v osade sa mylne domnievali, že nemá dostatočnú kapacitu na to, aby sa učil nové veci. Útechu hľadal medzi divými zvieratami. Nevedel rozprávať a potravu si musel hľadať sám. Po odvysielaní filmu však Afrimax TV zriadila zbierku na stránke GoFundMe, prostredníctvom ktorej Zanzimanovi poskytli finančnú pomoc ľudia z celého sveta.

Vďaka tomu sa mohol začať vzdelávať v centre pre deti so špeciálnymi potrebami v Ubumwe. Teraz do školy chodí v obleku. "Boh je občas nemilosrdný. Môjmu synovi sa všetci posmievali, často som za ním utekala do lesa. To sa už našťastie skončilo. Ľudia mu umožnili začať odznova, som za to nesmierne vďačná," vyjadrila sa jeho mama. Z chlapca, ktorý utekal do lesa, sa stala miestna celebrita. Na ulici ho zastavujú ľudia, aby sa sním odfotili.