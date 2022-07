Možno ste to netušili: Horúčavy môžu poškodiť vaše zuby! Rady zubára

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BARCELONA - Nášmu telu by sme mali v období extrémnych horúčav venovať zvýšenú starostlivosť, dodržiavať najmä dostatočný pitný režim a chrániť si pokožku pred priamym slnečným žiarením. Podľa odborníka je ale dôležité, aby sme nezabúdali ani na šetrnejšie zaobchádzanie so zubami. Existuje zopár jednoduchých trikov, ako sa môžeme vyhnúť ich citlivosti a problémom so sklovinou.