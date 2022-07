Teploty na Slovensku dnes nebudú extrémne ako po minulé dni: Na juhu však platí výstraha

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

BRATISLAVA - V nedeľu už nebude tak extrémne teplo ako po minulé dni. Najteplejšie by malo byť na juhu stredného Slovenska v okresoch Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca, kde teplota vzduchu vystúpi na 33 až 34, výnimočne do 35 stupňov Celzia. Uvádza to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.