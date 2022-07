VIDEO Lovci duchov išli preskúmať starodávnu jaskyňu: To, čo tam zažili, naháňa husiu kožu

Pozorovatelia paranormálnych javov známi ako Ghost2Ghost tvrdia, že zostali úplne vystrašení, keď išli hľadať zlomyseľného ducha čarodejnice, ktorá žila asi pred tisíc rokmi v jaskyniach Wookey Hole. Tony Ferguson (37) a jeho kolegovia vraj počuli jej hlas. Skupina sa pod vedením sprievodcu Jamieho Russella (45) odvážila preskúmať toto prostredie v noci, píše britský Mirror. Tony tvrdí, že počuli, ako na nich bosorka syčí a hovorí "poď ku mne", čím sa snažila rozdeliť ich tím. Ešte mrazivejšie bolo, keď ženský hlas hovoril "zabi ju".

Lovci duchov sú presvedčení o tom, že ducha bosorky určite vyrušila prítomnosť iných žien v skupine vrátane Bev (59), Debbie McAllovej (51) a Emily Cowellovej (38). Všetci spolu zarecitovali starodávnu báseň, aby prebudili čarodejnicu. Vtedy si všimli znervózňujúcu zmenu atmosféry, do ktorej zaznel zvuk ženského hlasu. Všetko bolo natoľko intenzívne, že dokonca aj skúsený sprievodca Jamie musel vyjsť na chvíľu von. "Verím, že sa nás snažila oddeliť od seba, ale držali sme sa spolu kvôli bezpečnosti. Existuje efekt nazývaný ‚pocit opitosti‘, pri ktorom cítite, že sa kolíšete. To zvyčajne znamená, že sa niečo snaží preniknúť do vašej energie a niektorí z nás to cítili. Okrem toho väčšina tých javov bola verbálna. Boli to nadávky a syčanie, pretože vedela, že ju počujeme. To, čo tam bolo, s nami komunikovalo a bolo to inteligentné. Dokonca aj Jamie o Wookey Hole povedal, že nikdy nebol na pozorovaní, kde počul všetko tak jasne," uviedol Tony.

Členovia skupiny si všimli aj to, že na stenách jaskyne boli strašidelné rytiny, o ktorých si myslia si, že sú dielom čarodejnice. Podľa miestnej legendy išlo o ženu, ktorá tam kedysi dávno žila a svoje praktiky využívala na rôzne kruté činy. Pod jej vplyvom vraj miestni obyvatelia zažili neúrodu, umieranie dobytka a dokonca tu zmizli aj ľudia. Dedinčania boli takí vystrašení z jej schopností, že považovali jej domov za bránu do pekla. Desivé skutky bosorky mal zastaviť až kňaz a mních, ktorých poslali do jej temného podzemného obydlia, aby ju premenili na kameň.

Podľa Fergusona patrí čarodejnica k tým najodpornejším duchom, s ktorými sa stretol za posledných dvanásť rokov, odkedy sa venuje tejto činnosti. "Keď som vyrastal, mal som niekoľko paranormálnych zážitkov. Ako dieťa som videl džentlmena v dome môjho starého otca. Keď som trochu vyrástol, zbadal som v maminom dome ženské zjavenie. Až v neskoršom veku som sa dozvedel, že v izbe, v ktorej som spával, zomrela jedna pani. Takže ma to prinútilo hľadať odpovede na to, čo som prežíval, keď som vyrastal. Navštevujem mnohé známe strašidelné miesta po celom Spojenom kráľovstve a dokumentujem akúkoľvek aktivitu alebo čokoľvek neobvyklé a nevysvetliteľné. Bol som ohromený niektorými úžasnými vecami, ktoré som zažil," dodal lovec duchov.