VIDEO z bezpečnostnej kamery vyvolalo paniku, strašidelné stvorenie v záhrade!

Malá, strašidelne bledá bytosť, ktorá vyzerá ako postava z populárneho seriálu Stranger Things alebo Harryho Pottera, bola zachytená bezpečnostnou kamerou neďaleko mesta Morehead v Kentucky. Na Twitteri sa takmer okamžite rozprúdila diskusia o tom, čo by to mohlo byť. Na záberoch vidno bledú, chudú postavu, ktorá vyzerá celkom ľudsky, no je zhrbená v zdeformovanej polohe. Stvorenie sa pohybovalo v záhrade domu a postupne sa približovalo k autu majiteľa domu. "Jeho tvár je možné jasne vidieť," uviedol vlastník pozemku.

Viacerí ľudia sa rozhodli podrobnejšie zanalyzovať nahrávku. "Je to videozáznam monitora, ktorý prehráva záznam, nie? Nie samotné video," spýtal sa jeden z komentujúcich. "Poznáte presnú polohu? Som súčasťou paranormálneho výskumného tímu so sídlom v Morehead," napísal ďalší. Iný užívateľ sa zamýšľa, či to náhodou nie je spôsobené infračerveným svetlom. V takom prípade by záhadná postava mohla mať na sebe tmavé oblečenie, napríklad čierny oblek, no na zázname by to kvôli infračervenému svetlu pôsobilo svetlo.

Video sa objavilo aj na sociálnych sieťach časopisu Paranormality. Jeho redaktori ale priznali, že zjavne nejde o nič vzrušujúce a zdá sa, že v skutočnosti to bol iba obyčajný človek prechádzajúci okolo auta. Toto pozorovanie nastalo krátko po tom, čo podobnú záhadnú bytosť zachytila ​​kamera zoologickej záhrady v Amarille v Texase. Úrady odvtedy požiadali o pomoc odborníkov, aby sa pokúsili identifikovať tvora a zistiť, ako sa dostal do zoo uprostred noci.