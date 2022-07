Mladík sa po veľkej potrebe namiesto toaletného papiera utrel vlhčenými obrúskami: Nasledovalo utrpenie

CWMBRAN - Zameniť toaletný papier za antibakteriálne utierky môže poriadne bolieť. Svoje o tom vie muž, ktorý niekoľko dní po veľkej potrebe používal práve takéto utierky. Podľa jeho slov si je vedomý svojho omylu, no verí, že nie je jediný, komu sa to stalo. Na vine je podľa neho chýbajúci varovný štítok na obale produktu.

Vodič nákladného auta z Cwmbran v južnom Walese Leon Gleed používal po veľkej potrebe antibakteriálne utierky na čistenie toalety. Domnieval sa totiž, že ide o klasické vlhčené obrúsky. Kúpila ich jeho priateľka Sadie Williamsová v Tesco Express a potom ich dala do kúpeľne.

Galéria fotiek (3) Zdroj: profimedia.sk

Keď sa Gleedovi objavila nepríjemná vyrážka, skontroloval utierky a hneď si uvedomil, čo v skutočnosti používa. Sadie sa na celom incidente schuti zasmiala a svojho partnera nazvala hlupákom. "Myslel som si, že sú to vlhčené obrúsky, s ktorými sa utierate po vykonaní potreby. Ale ako sa ukázalo, nebolo to tak," uviedol 29-ročný vodič.

"Keď sa u mňa objavila bolesť, vedel som, že niečo nie je úplne v poriadku a keď som skontroloval obal, písalo sa tam, že utierky ‚zabíjajú 99 percent baktérií.‘ Sadie mi povedala: ‚Ako môžeš byť taký hlúpy?‘ Myslím si ale, že čistiace prostriedky by mali mať na obale varovné štítky, aby boli lepšie identifikovateľné," pokračuje.

Galéria fotiek (3) Zdroj: profimedia.sk

Našťastie, jeho zadok je už na tom v súčasnosti dobre, no vzhľadom na jeho povolanie si toho veľa vytrpel. "To najhoršie som už prežil, keď som si musel zadok týždeň natierať Sudocremom. Keďže som vodič nákladného auta, na chvíľu bolo ťažké nastupovať a vystupovať z neho pre neustále trenie a pálivú bolesť," vysvetlil Leon. Vie, že urobil hlúposť, no je presvedčený o tom, že podobného omylu sa dopustilo viac ľudí. Hovorca spoločnosti Tesco uviedol, že supermarket robí všetko pre to, aby jasne balil produkty. "Je nám ľúto, že sme sa o tom dozvedeli. Značenie na našich obaloch robíme pre zákazníkov čo najjasnejšie. Naše toaletné potreby a súvisiace produkty sú v Risca Extra oddelené od čistiacich obrúskov," priblížil.