FOTO Masturbujúci muž z Pompejí mátal hlavy vedcov: Dôvod, prečo ho našli v pikantnej polohe

V roku 79 pred Kristom bolo staroveké rímske mesto Pompeje pochované v sopečnom popole Vezuvu. V meste možno doposiaľ nájsť tisíce tiel pokrytých popolom v rôznych polohách. Pravdepodobne najbizarnejším exemplárom je masturbujúci muž. Sadrové odliate telo muža starého dvetisíc rokov je zachované v polohe, v ktorej si pravou rukou zviera penis. Fotografia tela sa pôvodne objavila na instagramovom profile Archeologického parku Pompeje v roku 2017 a rýchlo sa rozšírila po celom internete. Bol však tento muž naozaj pristihnutý pri masturbácii?

Pompeje sú často opisované ako miesto prekvapivej liberálnosti. Turisti sa stále hrnú do ruín tohto kedysi živého mesta a často sú šokovaní množstvom kamenných penisov vytesaných do dlažby a stien. Niektoré dokonca visia nad dverami a pecami. Podľa niektorých príbehov slúžili tieto penisy ako raná forma reklamy; ak by ste sledovali smer údov, ocitli by ste sa v najbližšom verejnom dome. Tie boli v Pompejach veľmi obľúbené. Prostitúcia bola nielen právne prípustná, ale bola všeobecne považovaná za spoločenskú normu pre mužov a v niektorých prípadoch aj bohatšie ženy.

Sexualita a sexuálne správanie neniesli tie isté hanebné stigmy, aké poznáme dnes. Bolo považované za rovnako samozrejmé ako jedenie či vyprázdňovanie. Jeden takýto verejný dom, známy ako Lunapar z Pompejí, je stále otvorený, hoci ide o turistickú atrakciu a budova nespĺňa svoj pôvodný účel. Začali ho vykopávať v roku 1862. Dvojposchodová budova vzbudila záujem zvedavých cestovateľov vďaka erotickým ilustráciám a umeleckým dielam, ktoré sa nachádzajú vo vnútri. Experti nedávno odhalili viac ako 150 takýchto ilustrácií na stenách. Umenie v dome je rovnako pútavé a tlmí všetky pochybnosti o tom, že ľudia v tom čase neexperimentovali so sexuálnymi polohami a svojimi telami.

Je tiež oveľa pravdepodobnejšie, že penisy v starovekom Ríme predstavovali emblém šťastia a ochrany, ktorý dokázal odohnať zlovestných návštevníkov. Význam, ktorý ľudia v tom čase prikladali mužským pohlavným údom, by možno mohol vysvetliť, prečo sa neslávne známy muž snažil chrániť svoj penis pred lávou. Skutočné vysvetlenie však také zábavné nie je. Keď sa fotka masturbujúceho muža rozšírila po internete, odborníci sa zaoberali tým, čo sa naozaj stalo. Spolu s ďalšími obeťami žijúcimi v okolí sopky Vezuv bol tento muž zabitý horúcou pyroklastickou vlnou. V dôsledku toho sa dôjde k ohýbaniu rúk a končatín. K tomuto efektu dochádza nielen počas umierania, ale aj post mortem, čo znamená, že telá po smrti naďalej menia polohu, píše sa v článku zverejnenom v odbornom časopise The Conversation.

Predpokladá sa, že toto je dôvod, prečo archeológovia našli mnohé telá v Pompejách v podivných polohách, pričom mnohé vyzerajú, akoby chytali alebo tápali po častiach svojho tela. To, čo sa stalo obyvateľom Pompejí, je skutočná tragédia. História mesta zostáva aj naďalej predmetom akademického záujmu, najmä tých odborníkov, ktorí sa zaujímajú o históriu ľudskej sexuality.