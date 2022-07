Viete, prečo sa trasieme, keď je nám zima? Lekári vysvetľujú, ako k tomu dochádza

NEW YORK - V tomto horúcom počasí je príjemné osviežiť sa myšlienkami na treskúcu zimu, keď nám drkocú zuby a lomcuje nami zimnica. Zaujímalo vás však niekedy, prečo sa trasiete, keď pociťujete chlad? Odborníci presne vedia, ako a prečo triaška vzniká a kedy chráni naše telo pre podchladením.

Pri klesajúcich teplotách sa nám zvyčajne roztrasie telo, rozdrkocú sa zuby a všetko sa deje bez toho, aby sme to dokázali ovládať. Týmto reflexom nás obdarila matka príroda a vďaka nemu si organizmus udržuje potrebnú teplotu okolo 37 stupňov Celzia. Aby sa zabránilo hypotermii, čiže podchladeniu, mozog monitoruje jeho teplotu veľmi pozorne. Cleveland Clinic uvádza, že ak sa povrch pokožky príliš ochladí, receptory kože aktivujú hypotalamus (spodná časť medzimozgu) a ten udržuje vyváženú teplotu v stabilnom štádiu, ktoré je známe ako homeostáza.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Podľa vedcov z Oregon Health & Science University je práve triaška prostriedkom na zahriatie tela, ktorý spúšťa hypotalamus. Pri nej sa dostávajú do pohybu svaly napojené na kostru. "Trasú sa nielen končatiny, ale aj svaly na tvári, čo spôsobuje drkotanie zubov," vysvetlil pohotovostný lekár Robert Glatter z nemocnice Lenox Hill Hospital v New Yorku. Encyklopédia Britannica uvádza, že svalové kontrakcie vytvárajú chemickú energiu, ktorej veľká časť sa premení na pohyb, ale veľká časť sa zároveň stratí vo forme tepla. Triaška sa tak na tento pohyb spolieha pri zahrievaní tela.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Triaška spôsobená chladom je však odlišná od iných druhov trasenia, ktoré poznáme, píše portál Live Science. Napríklad to, ktoré ovláda naše telo dôsledkom nebezpečenstva, je spojené s tvorbou adrenalínu, ktorý prechádza žilami a telo týmto spôsobom reaguje na hrozbu. Adrenalín sa vyplavuje aj pri hypoglykémii, pričom tento stav môže vyústiť do triašky. Typom trasenia je aj tremor, ktorý postihuje najmä pacientov s Parkinsonovou chorobou. Ide o neovplyvniteľnú kontrakciu svalov, ktorá vyúsťuje do trasenia rúk, nôh, hlavy alebo celého tela. Príčinou je abnormalita v časti mozgu, ktorá kontroluje pohyb svalov.