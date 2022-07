Viete, čo sú archaizmy? V slovenčine ich je veľa, odhaľte ich v našom KVÍZE

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Ako Slováci môžeme byť hrdí na to, že v našom materinskom jazyku by sme objavili aj slová, ktoré patria do skupiny archaizmov. Používali sa v minulosti, no časom ich nahradili nové pojmy s tým istým významom. Znamená to, že naša slovná zásoba je natoľko stará, že prešla viditeľnými zmenami. V otázkach, ktoré si pre vás pripravili, sa na pár z nich pýtame.