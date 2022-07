VIDEO Dôchodca zbadal pri poštovej schránke hada: Keď ale videl, čo žerie, nechcel tomu veriť

HADDOCK - Mužovi z americkej Georgie sa naskytol jedinečný pohľad. Pri poštovej schránke uvidel, ako jeden had požiera druhého. Najväčším prekvapením bolo, že obeťou bol ten väčší z nich. Podľa tamojšieho úradu prírodných zdrojov má tento druh hada schopnosť konzumovať aj jedovaté jedince.

Tom Slagle (82) z Haddocku v štáte Georgia narazil pri svojej poštovej schránke na dva hady. Zvláštne však bolo, že ten menší požieral väčšieho. Dôchodca to nakrútil na mobil. Na záberoch je vidno hadiarku retiazkovú, ktorá pomaly pohybuje ohybnou čeľusťou po tele štrkáča pásavého. Ten sa vôbec nehýbe, čo naznačuje, že hadiarka ho zabila skôr, ako ho zožrala.

Ministerstvo prírodných zdrojov v Georgii zdieľalo video na Facebooku. "Je to svet, v ktorom sa had živí hadom," okomentovalo príspevok. Je ťažké zistiť presnú dĺžku hadov, pretože štrkáč je na začiatku videa takmer polovičný. Štrkáče pásavé však môžu dorásť až do dĺžky 1,8 metra, zatiaľ čo hadiarky retiazkové dosahujú maximálnu dĺžku iba 1,2 metra.

Zatiaľ čo mnohé druhy hadov sú schopné zožrať korisť väčšiu než sú oni sami, je veľmi zriedkavé vidieť hada požierať iného hada. Ešte zriedkavejšie je vidieť, ako menší požiera väčšieho jedinca. Obvykle je to totiž naopak. "Hadiarky retiazkové, ktoré sa nachádzajú po celej Georgii, sú známe svojou schopnosťou zabíjať a jesť jedovaté hady," uviedli tamojší odborníci. Tento druh hada možno ľahko identifikovať podľa vzoru pripomínajúceho reťazový plot na chrbte, ktorý je zvyčajne bielej alebo žltej farby.