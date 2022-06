Neuveriteľný príbeh: Muž chcel najprv manželstvo bez sexu, POTOM vyrukoval na manželku s týmto... To nemyslí vážne?!

SYDNEY - Bol to zamilovaný a šťastný pár, aj keď trochu iný, ako stretávame obvykle. Žijú totiž v manželstve bez sexu. Chcel to tak muž a jeho polovička to akceptovala. Šok pre ňu však prišiel po tom, keď jej manžel prišiel s ďalšou nezvyčajnou požiadavkou.

Žena, ktorá miluje svojho manžela, no je s ním vo vzťahu bez intímností, si nie je istá, ako reagovať na jednu z jeho nezvyčajných požiadaviek. Pár tvoria už viac ako sedem rokov, no ich sexuálny život nie je na tom najlepšie, píše news.com.au. Keď sa dali dokopy, spočiatku to bolo fajn, ale po čase bolo sexu stále menej. Napokon sa rozhodli pre manželstvo bez neho.

"Rozprávali sme sa o tom. Manžel sa mi priznal, že sex so mnou už nepovažuje za vzrušujúci. Nebolo to vraj vo mne, ale nevzrušuje ho sex s ľuďmi, ktorých pozná. Aj preto ma požiadal, že či môže mať sex s cudzími ženami," hovorí manželka. Samozrejme, že takáto žiadosť by otriasla asi s každým. Žena sa vyjadrila, že v prvom momente začala žiarliť na všetky tie budúce cudzie ženy a jasne dala najavo, že ona nemá záujem o nezáväzný sex s inými chlapmi.

Túžba a láska

Sexuologička Isiah McKimmieová na margo páru uviedla, že v ich vzťahu je toho dobrého zrejme veľa, pretože sú spolu už viac ako sedem rokov. Poukázala však na jednu veľmi dôležitú vec, a síce, že manžel nestavia vzťah a sex na rovnakú úroveň. "Nie je to nič nezvyčajné, že túžba po sexe slabne, keď ste spolu už dlhšiu dobu. Tento pocit si vyžaduje určitú dávku vzrušenia a tajomstva, ale láska je postavená na dôvere a bezpečí, teda pravom opaku túžby," objasnila McKimmieová.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

"Z manželovho správania možno vyčítať, že v detstve mu niekto ublížil, niekto veľmi blízky. Práve preto ho lákajú cudzie ženy. Pri osobe, ktorú pozná, sa cíti oveľa viac zraniteľný a možno preto sa snaží udržiavať si odstup," uvažuje sexuologička. Aj keď je vo vzťahu potrebný určitý kompromis, manželka by v tomto prípade súhlasila s niečím, čo jej je nepríjemné a to len preto, že sa bojí, že inak manžela navždy stratí. "V podstate uspokojujete jeho potreby na úkor svojich vlastných, čo vedie k nevyváženému a nezdravému vzťahu," hovorí McKimmieová.

Obeta

Manželka z pohľadu sexuologičky tiež možno zažila v minulosti nejakú traumu. "Už v minulosti sa vám zrejme prihodila situácia, že pre lásku ste museli obetovať vlastné potreby a pokiaľ by ste to nespravili, všetko by skončilo. Je logické, že nechcete mať nezáväzný sex s cudzími chlapmi. Žiarlivosť a neistota vytvárajú vo vzťahu odstup a odpor. Manželove pohnútky nemusíte vôbec akceptovať, pokiaľ by ste sa mali potom cítiť zle," dodala.