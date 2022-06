Muža nebavilo kupovať si stále nové tenisky! Takéto niečo by vám ale nenapadlo... Riešenie na celý život

Tohto muža už unavovalo kupovať si stále novú obuv. Nevedel čo s tým a tak ho napadlo využiť umelecký talent istého tatéra, ktorým by navždy vyriešil svoj osobný problém. Výsledný efekt bol priam zarážajúci. Na nohách má vytvorenú skutočnú ilúziu. Informuje o tom Mirror.

Dean Gunther (34) je profesionálny tatér. Pochádza z Juhoafrickej republiky z mesta Bellville, ale na britských ostrovoch žije už päť rokov. Populárnym sa stal po uverejnení videa, v ktorom zachytil, ako sa mu na brucho podarilo vytetovať dokonalý "sixpack", čiže "tehličky". Jeho ďalšie dielo však pochádza z úplne iného súdka.

Tenisky

Chcel vytvoriť ilúziu pravých tenisiek, hoci človek je navonok bosý. "Doslova vás to prinúti pozrieť sa na tie chodidlá dvakrát," povedal. Dean založil v Manchestri profesionálne tetovacie štúdio DG Tattoo Art. Spojil sa s mužom, ktorý odmieta pravidelne si kupovať novú obuv a následne za dve hodiny nakreslil na jeho chodidlá obrysy tenisiek a ďalších osem hodín mu trvalo, kým celé dielo dokončil.

"Tetovať na nohu bolo asi to najťažšie, čo som v živote skúsil. Musel som sa uistiť, že všetko ladí s obrysmi tela," ozrejmil. Zákazník si nechal vytetovať obľúbené tenisky športovej značky. Podľa Deana sa to páčilo aj jeho manželke. Umelec zdieľal svoj výtvor na TikToku aj Instagrame, kde má už viac ako 2 milióny reakcií.

Víťaz súťaže

O tom, že vo svojej práci je skutočne dobrý, svedčí aj to, že iba nedávno vyhral Best in Show na súťaži v Liverpoole s tetovaním inšpirovaným Afrikou. Tento umelecký kúsok pripravoval tri dni. Umelec prehovoril aj svojich ďalších plánoch. Jeho nové dielo má byť to najemotívnejšie, o čo sa kedy pokúsil. Zvýšiť chce povedomie o rakovine.