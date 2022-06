Blondínka po sexe s chlapom zistila, že je ženatý: Povedal o tom manželke, jej reakcia ju šokovala

Austrálčanka Haley spoznala na zoznamovacej aplikácii Tinder muža menom Peter, s ktorým sa cítila veľmi dobre. Myslela si, že sú na správnej ceste, no potom odhalila jednu veľkú prekážku. "Prišla som, všetko prebehlo v poriadku, boli sme v salóniku a rozprávali sme sa a potom sme sa, samozrejme, presunuli do spálne," začína svoje rozprávanie. Neskôr sa Petra opýtala, či by mu nevadilo, keby použila kúpeľňu. Muž spočiatku váhal, ale napokon prikývol. Už to jej prišlo zvláštne. O pár sekúnd neskôr pochopila, prečo tak reagoval.

"Vošla som do kúpeľne a ako som sa tak rozhliadala, zbadala som, že uterák zakrýval policu. V držiaku na kefky boli dve zubné kefky, jedna z nich bola ružová. Videla som vlasové produkty a podobne. Muž je pritom holohlavý, takže tieto veci nepotrebuje." Keď vyšla von z kúpeľne, spýtala sa ho, či je naozaj slobodný. Peter sa priznal, že je v skutočnosti ženatý. Haley sa cítila veľmi nahnevane a z bytu odišla. Ešte v ten večer dostala od neho SMS správu, v ktorej ju prosil, aby o ich pomere nikomu nič nepovedala. Hoci trvala na tom, že nie je osobou, ktorá by sa hneď rozbehla za chlapíkovou manželkou Jane a povedala jej pravdu, mnohí užívatelia uviedli, že je to jej morálna povinnosť.

Haley sa preto nakoniec rozhodla ju navštíviť. Počas stretnutia nakrúcala video, hoci ženinu identitu pred kamerou utajila. "Ahoj, je mi to tak ľúto, je to pre mňa trochu divné. V skutočnosti sa s tebou chcem len porozprávať. V​olám sa Haley. Minulú noc som tu bola s niekým, kto sa volal Peter," počuť vo videu.

Jane sa Haley spýtala, či ide o jej partnera. Zaujímalo ju, čo sa vlastne stalo. Haley jej teda všetko vyrozprávala - ako sa spoznali na Tinderi a skončili v spálni. Jeho zákonitá polovička tomu nemohla uveriť. Poprosila Haley o pohár vody, pretože sa necítila dobre. "Vyriešim to s ním, mám teraz veľa vecí na práci," uzavrela ich rozhovor. Haley neskôr na TikToku prezradila, že dostala od mužovej manželky správu. Opäť sa stretli. Jane jej povedala, že Petra opustila.