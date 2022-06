Priznanie Emily (37) pobúrilo ženy: Žijem z peňazí svojho priateľa, ak si chcete udržať muža, robte TOTO

DALLAS - Mala sľubne rozbehnutú kariéru, no povedala si, že to už psychicky nevydrží. Ako však bude ďalej fungovať? Keďže Emily (37) je zadaná, rozhodla sa, že celú svoju energiu aj čas bude vkladať do vzťahu. Pre pokojnejší život si vybrala "povolanie" žienka v domácnosti.

Emily de Reanová (37) pracovala ako finančná analytička, no teraz žije z peňazí svojho priateľa. Bola to zmena, ktorú chcela vyskúšať, pretože v práci nebola spokojná, aj keď sa jej slušne darilo, píše denník New York Post. "Nemusí to byť len matka v domácnosti, ale aj mladá žena bez detí a práce. Dni strávim tak ako chcem. Robím, čo chcem, mám čas starať sa o svoje telo, variť dobré jedlá a byť s priateľmi," vyhlásila kráska z Dallasu v rozhovore pre Southwest News Service.

Nová láska, nové možnosti

Emily pracovala šesť rokov v oblasti financií, no vyhorela z dlhých nadčasov a nedostatku dovolenky. Presvedčil ju až otec na smrteľnej posteli, ktorý jej povedal, že život je príliš krátky na to, aby sa trápila. Emily sa teda rozhodla najprv len zmeniť pracovné prostredie. Chvíľu pracovala ako opatrovateľka, no starostlivosť o deti netrvala dlho. Do života jej vstúpil Michael (40), ktorého vysoký príjem jej umožnil úplne sa vzdať práce "Povzbudzoval ma, aby som prestala pracovať a len sa starala o domácnosť. Mala by som potom čas aj na niečo produktívnejšie," vyhlásila. V súčasnej dobe sú už zasnúbení.

Hotový výrobok

Emily dúfa, že jedného dňa sa stane spisovateľkou. V súčasnej dobe radí cez sociálne siete iným ženám, ktoré uvažujú o odchode z práce. "Na mužovi, ktorý chce byť učiteľom, nie je nič zlé, ale ak je vaším cieľom starať sa len o domácnosť, nikdy vám to nebude vedieť zabezpečiť. Musíte byť vyberavé a randiť len s mužmi, ktorí spĺňajú vaše požiadavky," povedala. Okrem toho spomenula, že tu nejde o mužov, ktorí majú potenciál. "Nikdy neviete, ako takí muži skončia. Preto sa treba zamerať na hotový výrobok."

De Reanová hovorí, že žena dokáže rozpoznať už na prvom rande, či je partner ochotný sa o ňu postarať. "Mal by vás pozvať na večeru, nie na kávu, a ak chce na konci zaplatiť len za seba, je to konečná." Okrem toho upozornila aj na "mamkiných maznáčikov". V podstate ich neskritizovala, ale prišla so zaujímavým vysvetlením. "Pri takomto mužovi je žena šampiónka. Je tak nastavený, že preberáte štafetu po jeho mame. Starostlivosť mu preto neprekáža. Presne vie, čo od vzťahu očakáva. Pri výbere akéhokoľvek chlapa je však najdôležitejšie, aby bola vaša vízia vzťahu v súlade s tou jeho," vysvetlila Emily.

Rady pre ženy v domácnosti

Na záver ešte poukázala na to, že muži milujú ženy, ktoré sa o sebe starajú a varia výborné jedlá. Ak si podľa nej chce žena v domácnosti udržať svojho partnera, mala by zlepšiť svoje kulinárske zručnosti a chodievať pravidelne do posilňovne.

@yourfrenchbff save this video to your phone to claim the sahgf energy & drop a 💎 below if you did ♬ the hills - 🍪

Emily neľutuje, že sa vzdala svojej sľubnej kariéry a necíti sa ani ako feministka, ktorá obhajuje svoj životný štýl. "Byť ženou v domácnosti nie je pre každú, ale ak je to to, čo chcete a potrebujete, nemali by ste sa za to hanbiť," vyhlásila na záver.