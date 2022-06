VIDEO Odborníci varujú pred touto manipuláciou s avokádom: Môžete z toho vážne ochorieť!

NEW YORK - TikTok video, ktoré dáva užívateľom návod, ako dlhšie udržať čerstvosť avokáda, označila americká Správa potravín a liečiv (FDA) za klamlivé. Vládna agentúra dokonca upozorňuje, že takáto manipulácia s týmto druhom ovocia môže byť nebezpečná pre ľudské zdravie a vôbec ju neodporúča praktizovať.

Užívateľka TikToku shamamamahealing pred časom predviedla jednoduchý trik, ako sa dá zachovať čerstvosť avokáda. Odporúčala ponoriť celý plod do vody a skladovať ho v chladničke. Podľa nej sa tak ani po dvoch týždňoch nezmenil na hnedočiernu kašu. Mama štyroch detí sa chválila, že takto uskladnené ovocie vydrží čerstvé aj mesiac. FDA však takýto postup vôbec neodporúča. "Hlavným dôvodom je fakt, že na povrchu avokáda sa môžu nachádzať zvyšky ľudských patogénov, ktoré sa rozmnožujú, keď sú ponorené vo vode," uviedol hovorca agentúry pre magazín Newsweek.

Môže ísť napríklad o baktérie Listeria monocytogenes alebo Salmonella spp. Odborníci zároveň vykonali testovanie a zistili, že avokádo si síce zachovalo čerstvý vzhľad, ale bolo v horšom stave ako pred experimentom. "Okrem toho náš výskum ukázal, že Listeria monocytogenes má počas skladovania v chladničke potenciál infiltrovať a internalizovať sa do dužiny avokáda, keď je ponorené v chladených zásobníkoch, do pätnástich dní. V tomto prípade by nedokázala odstrániť kontamináciu ani povrchová dezinfekcia šupky pred krájaním."

Štúdiou 1615 kusov avokáda Správa potravín a liečiv zistila, že až 17,73 percenta skúmanej vzorky obsahovalo baktériu Listeria monocytogenes, ktorá je obzvlášť nebezpečná pre tehotné ženy, seniorov a ľudí s oslabeným imunitným systémom. Znamená to, že skladovanie vo vode na dlhé časové obdobie zvyšuje šance na množenie baktérií.