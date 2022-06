Terapeut radí: Týchto desať vecí by ste mali vedieť o svojom partnerovi po troch mesiacoch randenia

PORTLAND - Vzťahový terapeut vymenoval desať vecí, ktoré by ste mali vedieť o svojom partnerovi tri mesiace po zoznámení. Dôležité je vedieť napríklad to, koľko času spoločne trávite či aký je partnerov, resp. partnerkin postoj k verejnému prejavu náklonnosti. Ak sa teda momentálne nachádzate na začiatku vzťahu, mali by ste vedieť zodpovedať nasledujúce otázky.

Podľa terapeuta Jeffa Guenthera z amerického Oregonu existuje niekoľko zásadných otázok, ktoré by si mal každý pár vedieť zodpovedať už na začiatku svojho vzťahu. Dôležitú úlohu pritom zohráva najmä čas, ktorý so svojou polovičkou trávite. Či už len nezáväzne randíte alebo hľadáte niečo vážne, zamyslieť sa nad nasledujúcimi vecami vás môže ochrániť pred zlomeným srdcom a nepríjemnými rozchodmi.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Príležitostné alebo exkluzívne randenie

"Máte exkluzívny vzťah alebo ste stále otvorení možnosti vídať sa s inými ľuďmi? Či tak alebo onak, v tomto bode by ste mali mať jasno," tvrdí Guenther. V počiatočných fázach vzťahu radí, aby ste sa pozreli na to, ako váš partner reaguje na konflikt. Dôležité je sledovať, či rieši veci priamo alebo problémy radšej zametie pod koberec.

Postoj k verejnému prejavu náklonnosti

Do troch mesiacov by ste sa mali obaja cítiť dobre, najmä pokiaľ ide o verejný prejav náklonnosti. V procese napredovania vzťahu by mala napredovať aj vaša vzájomná písomná komunikácia. "Ako často si počas dňa chce vaša polovička písať?" Odborník rovnako upozornil, že to, kde váš partner patrí do politického spektra, môže veľa napovedať o jeho hodnotách. Taktiež ak váš partner nevyvíja žiadne úsilie, aby vás zahrnul do jeho obľúbených aktivít, môže to byť varovný signál. Čo sa týka zlozvykov partnera, ak ich nedokážete tolerovať už v prvých troch mesiacoch, bude to len horšie. Napokon Guenther uviedol, že je dôležité poznať aj to, čo váš partner vo vzťahu nemá rád a čo naopak potrebuje.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Jeho video na TikToku bolo zhliadnuté viac ako 800 000-krát, pričom mnohí s jeho zoznamom súhlasia. "Trojmesačný čas používam ako konečný termín. Ak nie som nadšená z toho, že sa vzťah pohne vpred, je čas na jeho ukončenie," napísala jedna z komentujúcich.

Desať otázok, ktoré by ste si mali položiť po troch mesiacoch randenia:

1. Ako často vás chce partner/partnerka vidieť?

2. Máte exkluzívny alebo otvorený vzťah?

3. Vyhýba sa partner/partnerka konfliktom?

4. Aký je partnerov/partnerkin postoj k verejnému prejavu náklonnosti?

5. Ako často si partner/partnerka chce počas dňa písať?

6. Kam sa váš partner/partnerka radí v politickom spektre?

7. Je pre vášho partnera/partnerku váš vzťah prioritou alebo si viac váži iné veci?

8. Sú partnerove/partnerkine zlozvyky tolerovateľné?

9. Môžete partnerovi/partnerke dôverovať?

10. Čo váš partner/partnerka vo vzťahu nemá rád/rada a čo potrebuje?