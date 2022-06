VIDEO Muža otravoval susedov pes, ktorý neustále štekal: Bizarný spôsob, ako ho dokázal umlčať

Jon DeMaria z amerického San Diega v USA sa na TikToku podelil s vynálezom, ktorý niektorí považujú za geniálny, iní, naopak, za nevhodný. Inovatívne zariadenie nazvané "Dog Zapper 2000" vyzerá ako vzduchový klaksón pripnutý k balkónu, funguje na diaľkové ovládanie a hlasno zatrúbi vždy, keď zašteká pes zo susedného domu.

"Môj sused dostal psa, ktorý šteká bez prestávky. Prevrátim sa vo svojej posteli vo vlastnej izbe vo vlastnom dome a tento prekliaty pes na mňa stále šteká," vysvetlil DeMaria. Práve preto vynašiel už spomínané zariadenie. "Je to podľa neho plne autonómna jednotka, prenosná, diaľkovo ovládateľná s lítium-iónovou batériou. Keď pes zo susedného domu - nemecký ovčiak - nahlas šteká, Američan spustí vzduchový klaksón.

Užívatelia TikToku majú na vynález rozdielne názory. "Si génius! Mal by si ich vyrábať a predávať! Vlastne by som si jeden zobral! Mali sme suseda, ktorý nechal svojho psa vonku celý deň, keď bol v práci a neustále štekal," napísal jeden z komentujúcich. "Úprimne to potrebujem vo svojom živote viac ako moju práčku alebo rúru," uviedol ďalší.

Nie všetci však podporujú túto metódu. "Ak je to také zlé, ako potom spí tvoj sused... Trestáš zviera. Radšej ho daj premiestniť do útulku, ako ho trápiť," poznamenal jeden užívateľ. "V skutočnosti sa to volá ničiteľ výcviku, pretože nakoniec sa správanie psa zhorší. Veľa šťastia," myslí si ďalšia osoba.