VIDEO Žena počas letu ostala ako obarená pri pohľade na pasažiera: Za toto si si mala vypýtať peniaze!

Užívateľka TikToku alibedrossian zdieľala video, ktoré zachytáva, ako sa pasažier sediaci vedľa nej počas letu predkloní a fotí jej nohy. Keď sa opäť oprie, pozrie si zábery ženiných nôh na telefóne. "Čo mu mám povedať?" pýtala sa bezradná cestujúca.

Zábery odvtedy získali už vyše šesť miliónov zhliadnutí. "Spýtal by som sa, či nepotrebuje lepší uhol," uvádza sa v jednom komentári. Ďalší užívateľ by si zas za fotenie vypýtal 50 dolárov. Jedna žena si medzitým spomenula na podobnú skúsenosť. "Stalo sa mi to v reštaurácii. Jeho telefón vydal zvuk, zablikal a bol namierený na moje nohy. Nepovedala som nič."

Viacerí ľudia podotkli, že žena mala na nevhodné správanie cestujúceho upozorniť palubný personál. Neskôr v komentároch doplnila, že muža nepoznala a vysvetlila, že mala obuté topánky.