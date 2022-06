Máte viac ako 50 rokov? Jedzte toto OVOCIE! Dokáže zabrániť vzniku vážnej choroby

CINCINNATI - Začlenenie ovocia do každodennej stravy je nevyhnutné pre celkové zdravie. Výskum ukázal, že jeho konzumácia pomáha odvrátiť niektoré choroby, ako je napríklad cukrovka. Vedci najnovšie zistili, že obzvlášť jeden druh ovocia denne môže dokonca znížiť riziko vzniku demencie, najmä ak máte viac ako päťdesiat rokov.

Čísla ukazujú, že demencia sa u staršej populácie vyskytuje čoraz bežnejšie. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v roku 2014 žilo s týmto kognitívnym stavom najmenej päť miliónov Američanov. Žiaľ, očakáva sa, že tieto čísla sa do roku 2060 takmer strojnásobia na 14 miliónov. Príznaky demencie zvyčajne postihujú ľudí počnúc 65. rokom života. Hoci je vyšší vek najznámejším rizikovým faktorom pre toto ochorenie, zdravý životný štýl môže pomôcť znížiť toto riziko.

Nová štúdia zverejnená v časopise Nutrients zistila, že najmä jedno ovocie môže výrazne znížiť riziko demencie. Tím vedcov z University of Cincinnati (UC) zhromaždil 33 účastníkov vo veku 50 až 65 rokov, ktorí trpeli prediabetom, nadváhou a v priebehu starnutia mali problémy s pamäťou, čo všetko znamená zvýšené riziko demencie. Účastníci boli následne požiadaní, aby vyškrtli všetko bobuľové ovocie zo svojho jedálnička a namiesto toho konzumovali doplnkový prášok zmiešaný s vodou raz denne počas dvanástich týždňov. Pre polovicu skupiny prášok obsahoval ekvivalent jednej polovice šálky celých čučoriedok, zatiaľ čo zvyšní dostali placebo a slúžili ako kontrolná skupina. Následne podstúpili testy na meranie ich výkonných funkcií, pracovnej pamäte, mentálnej flexibility a sebakontroly.

Výsledky ukázali, že tí, ktorí denne užívali čučoriedkový prášok, mali lepšie výsledky v testoch a vykazovali známky kognitívneho zlepšenia. "Odzrkadlilo sa to na znížení rušivých vonkajších informácií počas učenia a zapamätávania," povedal Robert Krikorian, hlavný autor štúdie a emeritný profesor a riaditeľ divízie psychológie na oddelení psychiatrie a behaviorálnej neurovedy UC College of Medicine.

Vedci tiež skúmali, aký faktor môže zohrávať prediabetes, tiež známy ako inzulínová rezistencia, pri riziku Alzheimerovej choroby, najbežnejšej formy demencie. "V predchádzajúcich štúdiách so staršími dospelými sme pozorovali kognitívne výhody čučoriedok a mysleli sme si, že by mohli byť účinné u mladších jedincov s inzulínovou rezistenciou," uviedol Krikorian. Spolu s kolegami odhalil, že u účastníkov užívajúcich čučoriedkový prášok bol na bunkovej úrovni prítomný proces, ktorý znižuje oxidačný stres v tele spôsobujúci stratu pamäti alebo únavu. Nakoniec experti dospeli k záveru, že na lepšie pochopenie toho, prečo čučoriedky znižujú riziko kognitívneho poklesu, bude potrebný ďalší výskum. Už teraz sú si však istí tým, že začlenenie väčšieho množstva ovocia do stravy v strednom veku môže priniesť významné výhody.