VIDEO Influencerka (22) sa išla prepadnúť od hanby: Priateľ v priamom prenose odhalil jej nechutný zlozvyk

LOS ANGELES - Influencerka Molly-Mae Hagueová (22) zostala v rozpakoch po tom, ako bol odhalený jej neslušný zlozvyk na toalete. Postaral sa o to jej priateľ Tommy Fury (23), ktorý to len tak podotkol vo videu, ktoré nakrúcali naživo pre svojich fanúšikov. Vymazať sa už nič nedalo a bizarná situácia bola na svete.

Kreatívna riaditeľka spoločnosti Pretty Little Thing poprela tvrdenia o tom, že nesplachuje záchod. Jej priateľ však tvrdil niečo iné. Dvojica sa rozhodla spraviť pre svojich fanúšikov spoločné live video so sériou rôznych otázok a odpovedí. Počas cesty k Mollynej sestre sa jeden z fanúšikov spýtal na najlepšie a najhoršie veci v ich spoločnom živote.

Fury, ktorý sedel za volantom, bez väčších okolkov priznal (čas 4:33), že "vždy, keď ide Molly na záchod a spraví tú vec, nespláchne za sebou. Ak si trochu cvrkne, nespláchne. A áno, je to trochu nepríjemné." Hagueová, ktorá v tom čase jedla sendvič, si zakryla tvár a vybuchla od smiechu. "Tak to je pekné svinstvo!" vyšlo z nej. Tom, ktorý sa často objavuje na kanáli svojej priateľky, však pokračoval: "Nie, je to pravda, a preto sa smeješ. Zakaždým, keď tam ide a žblkne to, nespláchne."

Veci potom nabrali dosť hrubý spád. Blondínka povedala, že je to lož a pokúsila sa to priateľovi vrátiť. "Aspoň nenechám po sebe neumyté WC zakaždým, keď idem na veľkú!" poznamenala. "To naozaj nebolo potrebné," reagoval Tommy.

"Po tejto žene to tam ostane! Nepomáha ani splachovanie. Predstavte si, že je to ako kameň na dne rybníka, nič s ním nepohne. Ako je to vôbec možné? Ako?! Veď prúd vody to musí do istej miery povoliť," pokračoval mladík. Molly-Mae sa vedľa neho len smeje. Dvojica je momentálne na dovolenke v LA.