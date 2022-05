VIDEO Vodič sa rútil po diaľnici vyše 112 km/hod: Pozrel do spätného zrkadla a... takmer dostal infarkt

STAFFORDSHIRE - Spomeniete si na moment, kedy ste sa báli najviac na svete? Niečo podobné zažil vodič auta, ktorý si to ťahal po diaľnici rýchlosťou vyše 112 km/h. Všetko sa zdalo byť v poriadku, až kým sa nepozrel do jedného zo spätných zrkadiel. Pri takom pohľade by zmeravel asi každý.

James Bristow sa práve presúval vo svojom aute na diaľnici M5 smerom do anglického grófstva Staffordshire, keď si na spätnom zrkadle všimol čierneho pasažiera. Jeho syn Charlie (25), ktorý sa v tom čase tiež nachádzal vo vozidle, vytiahol ihneď telefón, aby zachytil tento neskutočný moment.

Podľa videa niektorý z cestujúcich, zrejme otec, vykríkol: "Preboha, myslím, že hada som naživo ešte nevidel." Posádka správne identifikovala plaza ako užovku a snažili sa nájsť miesto, kde by mohli zastaviť a vypustiť ju naspäť do prírody. Keďže však boli na diaľnici, jediným miestom na zastavenie bola čerpacia stanica alebo odpočívadlo, no najbližšie sa dalo zastaviť až o niekoľko desiatok minút. Hadovi rýchlosť auta očividne neprekážala. Z prednej kapoty sa presunul na spätné zrkadlo. Potom spadol na cestu. Nie je jasné, či sa užovke podarilo preplaziť do bezpečia.

Charlie zverejnil video na TikToku, kde napísal: "Cestoval som práve po diaľnici M5, keď sa stalo toto." Video sa stalo virálnym a komentovalo ho mnoho ľudí. "Chúďa malé. Dúfam, že je v poriadku." Niekto ďalší napísal: "Mali ste otvoriť okno a pustiť ho dnu. Je to len neškodný had."

Iní užívatelia priznali, že by v podobnej situácii spanikárili. "Bol by som havaroval," napísal niekto. Charlie dodal, že predtým s otcom parkovali dlhšie na poli. Had zrejme vyliezol na kapotu alebo strechu auta a začal sa vyhrievať na slnku. Užovky sa v Británii vyskytujú najmä v nížinách a sú zákonom chránené. Ich vedomé zranenie alebo zabitie sa rieši ako trestný čin.