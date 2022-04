Dievčina hromží na Ryanair: Už desať dní nevedia nájsť jej kufor! Mala v ňom životne dôležité veci

MANCHESTER - Výlet Rachel Millardovej a jej priateľa Joea Cubbina do Milána sa zmenil na nočnú moru po tom, ako sa mladej žene stratila batožina. Hľadanie kufra, v ktorom mala aj životne dôležité lieky, pripomína detektívny román na pokračovanie, ktorý sa ani po desiatich dňoch nedostal do svojej záverečnej kapitoly.

Britke Rachel Millardovej sa zrejme jej cesta do Milána natrvalo vryje do pamäti. Nie však preto, že išlo o prvý spoločný výlet s jej priateľom, ale preto, že na letisko nedorazila z Manchestru jej batožina. Päť dní v Taliansku tak strávila bez väčšiny svojich vecí vrátane životne dôležitých liekov na krvný tlak. "Bolo to hrozné. Bola to prvá dovolenka s mojím priateľom a ja som so sebou nemala prakticky nič. Netušila som, ako by som sa mohla dostať k receptu na lieky, takže som ich musela vynechať. Nemala som ani spodnú bielizeň, toaletné potreby, mejkap či oblečenie do posilňovne," posťažovala sa.

V posledný deň pobytu objavila na internete fotku svojho kufra medzi ďalšou batožinou, ktorá zostala na letisku v Manchestri. Po prílete do Veľkej Británie jej však oznámili, že personál letiska ho stále nedokáže nájsť. "Len mi povedali, že nemajú personál a že mi momentálne nedokážu pomôcť," pokračuje mladá žena. Veľmi jej vraj nepomohlo ani to, že ukázala spomínanú fotku z internetu. Po príchode domov kontaktovala spoločnosť Swissport, ktorá poskytuje služby ohľadom batožiny a spolupracuje s množstvom leteckých spoločností vrátane Ryanairu. Nedostala ale žiadny približný termín, kedy jej kufor vrátia. Neskôr prestali odpovedať aj na jej správy. Rachel je tak aj po desiatich dňoch naďalej bez svojej batožiny.

Problémy s batožinou nie sú výnimočné. Nie je ale asi úplne normálne, že to trvá deväť dní a že aerolinky nereagujú na Milliardovej žiadosti. Po medializovaní prípadu hovorca Swissportu uviedol, že im je ľúto, že slečna mala takúto skúsenosť. "Problém prednostne riešime a spolupracujeme s naším leteckým partnerom, aby sme zabezpečili, že batožina bude vrátená čo najskôr."