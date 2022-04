Znepokojujúce odhalenie: Tento okres má najvyššiu úmrtnosť na COVID-19 v štáte, nelichotivé vysvetlenie

NEW JERSEY - Ocean County je pobrežný región amerického štátu New Jersey. Mesto Lakewood sa za posledné roky rozrástlo o vily bohatých Američanov. Považuje sa za republikánsku baštu v štáte kontrolovanom demokratmi. Najväčším problém je tu zaočkovanosť, ktorá je oproti priemerom až hrozivo nízka.

Región Ocean County presadzuje tvrdohlavú výzvu v oblasti verejného zdravia. Veľká časť jeho obyvateľov nebola očkovaná proti koronavírusu a úmrtnosť na COVID-19 je preto v štáte New Jersey najvyššia v celých Spojených štátoch. Kraj zaznamenal 459 úmrtí súvisiacich s vírusom na každých 100 000 obyvateľov, uvádza New York Times. Prevyšuje to úmrtnosť v každom inom regióne New Jersey. Tento americký štát je pritom bohatý, má vysokú úroveň vzdelanosti a je husto obývaný. Na druhej strane ale vedie neúspešný boj proti covidu. Vysvetlenie vysokého počtu úmrtí v Ocean County je pritom viac ako jasné - veľké percento obyvateľov nad 85 rokov a nízka miera zaočkovanosti medzi ľuďmi vo veku 65 rokov a mladších.

Podľa odborníkov ide o cielenú "partizánsku politiku" proti vláde. Kraj má tiež veľkú ortodoxnú židovskú populáciu, ktorá bola tvrdo zasiahnutá počas prvej vlny pandémie a ktorej miera zaočkovanosti je oveľa nižšia ako celoštátne priemery, čo odráža podobné trendy v ortodoxných židovských štvrtiach v New Yorku.

Silná podpora Republikánskej strany

V prezidentských voľbách v roku 2020, keď New Jersey drvivým rozdielom podporilo Joea Bidena, voliči v Ocean County, naopak, podporili vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa. "V tejto fáze hry, ktokoľvek ju chcel, ju napokon aj dostal," povedal na margo vakcíny dlhoročný starosta a demokrat mesta Brick v Ocean County John Ducey. "Veľa ľudí, ktorí sa nechcú dať očkovať, to robí na základe svojho politického presvedčenia," doplnil. Medzi obyvateľmi Ocean County podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb malo iba 58,4 percenta aspoň dve dávky vakcíny Moderna, Pfizer-BioNTech alebo jednu vakcínu Johnson & Johnson. To je výrazne pod mierou zaočkovanosti v New Jersey (79,8 percenta) a celoštátnou zaočkovanosťou v USA (69,8 percenta). Napriek tomu Ducey vyhlásil, že je proti očkovaniu. "Sú ľudia, ktorí vakcínu nechcú, a myslím si, že by to malo byť ponechané na nich. To je na našej krajine skvelé: Máme slobodu voľby," dodal starosta, ktorý má už za sebou aj tretiu dávku.

Straníckosť nad zdravie

Celoštátna štúdia Pew Research Center zistila, že 73 percent ľudí, ktorí sa identifikovali ako demokrati a mali nárok na preočkovanie, sa napokon aj dali zaočkovať, v porovnaní s 55 percentami opýtaných ľudí, ktorí uviedli, že sú republikáni. Najmä mladší republikáni váhali s očkovaním, pričom len 52 percent ľudí vo veku od 18 do 29 rokov uviedlo, že boli zaočkovaní, v porovnaní s 88 percentami demokratov v rovnakej vekovej skupine. "Najväčšia medzera, ktorú sme zaznamenali a bola konzistentná, je straníckosť," skonštatoval riaditeľ výskumu v Pew Research Center Alec Tyson.

Podľa hlavného zdravotníka v Ocean County Daniela Regenyea jeho úrad vytvoril rozsiahlu sieť očkovacích centier. "Žiadny zo 649 000 obyvateľov okresu nežije viac ako dve míle od miesta, ktoré ponúka vakcíny proti COVID-19." Dovid Friedman, generálny riaditeľ CHEMED, Centra pre zdravotnú výchovu, medicínu a stomatológiu v Lakewoode, povedal, že pôvodné vládne posolstvo nedokázalo dostatočne presvedčiť mnohých židovských obyvateľov o tom, že infikovanie vírusom nie je to isté ako zaočkovanie. "Existuje tiež rozšírené tvrdenie o primárnej úlohe vakcíny COVID-19. Ľudia sú zmätení z toho, prečo tu je ešte stále tá choroba. Ale vakcína nebola navrhnutá tak, aby zastavila chorobu, ale aby zabránila hospitalizáciam a úmrtiam."

Bizarná reklamná kampaň

V snahe zvýšiť zaočkovanosť medzi ortodoxnými Židmi v Ocean County rozbehli USA začiatkom februára cielenú reklamnú kampaň, ktorá bola okamžite zosmiešnená ako kultúrne nevhodná. Digitálne billboardy zobrazovali usmievajúceho sa Žida, no klobúk, účes a náhrdelník, ktoré mal na sebe, presne neodrážali náboženské zvyky obyvateľov Lakewoodu.

Nové tlačené reklamy sa zameriavajú na dôležitosť očkovania ako spôsobu posilnenia prirodzenej obranyschopnosti tela. Reklamy tiež zdôrazňujú schopnosť vakcíny obmedziť narušenie normálneho rytmu života vrátane školských a rodinných aktivít, ako aj povinnosť každého obyvateľa zabezpečiť bezpečnosť pre širšiu komunitu.