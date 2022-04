VIDEO Skladujete poháre hore dnom? Odborníci vysvetlili, prečo by ste s tým mali prestať

LONDÝN - TikTok účet bs.hidden.secrets sa teší obľube vďaka šikovným trikom a radám do domácnosti. V jednom príspevku vysvetľuje, prečo by ste nikdy nemali skladovať poháre obrátené hore dnom. Kým niektorí užívatelia takéto odporúčanie ocenili, iní uviedli, že je neopodstatnené.

TikTok video odôvodňuje, prečo by sme nikdy nemali skladovať poháre dnom nahor. Autor príspevku v ňom uvádza, že okraj pohára je jeho najkrehkejšou časťou a "ak ho otočíte hore dnom, nesie celú jeho hmotnosť a sklo časom pravdepodobne praskne".

Potvrdila to aj ďalšia odborníčka Kaye Wagnerová zo spoločnosti Home Steady. "Niektoré poháre majú veľmi jemný okraj, ktorý by nemal niesť celú hmotnosť pohára," upozornila. Poukázala však aj na výhodu takéhoto skladovania, pretože obmedzuje usadzovanie prachu v pohároch.

Video si pozreli milióny ľudí, pričom mnohí zostali voči nemu skeptickí a neveria, že takéto ukladanie pohárov môže spôsobiť ich prasknutie. "Mám 50 rokov, robím to tak celý život a pohár sa mi nikdy nerozbil," komentoval jeden užívateľ. Iní zas uviedli, že je nehygienické, keď je pohár uložený na podložke časťou, z ktorej neskôr pijete. "Neskladujem ich obrátené opačne, pretože nechcem, aby sa moje pery dotýkali mojej skrinky. Privádza ma to do šialenstva," priznal ďalší.