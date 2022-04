Ľudí pobúrila FOTO matky (32) so synom (15): Pozrite si ju celú, čo si myslíte?

Tridsaťdvaročná Sophie Guidolinová zverejnila video, na ktorom vystupuje spoločne so svojím synom Kaiom pri príležitosti oslavy jeho pätnástich narodenín. Na sebe má leopardie bikiny. Viacerých fotka pohoršila, tvrdia, že je nevhodná.

Guidolinová, ktorá je matkou šesťročných dvojičiek a synov vo veku 14 a 15 rokov, týmto ľuďom odkázala, aby prestali objektivizovať ženské telá. "Mať telo je normálne, mať časti tela je normálne. Nie je to sexistické, nie je to hanebné," uviedla v Instagram Stories. Vysvetlila, že keď ju jej synovia vidia v bikinách, nemyslia na ňu ako na sexuálny objekt. Kai doplnil, že nerozumie, čo bolo na fotografii nevhodné a nechápe, kvôli čomu je okolo toho taký rozruch. "Si v bikinách 24/7, je to tvoja práca. Vždy sme na pláži. Nie je na tom nič zlé," povedal tínedžer. Jeho mama sa ho spýtala, ako sa cítil, keď ho objímala iba v bikinách. "Normálne," odpovedal.

Influencerka a odborníčka na výživu má vraj so svojimi synmi veľmi blízky vzťah. Často ich objíma a túli sa k nim. Jedného z kritikov fotografie sa dokonca opýtala, či by mu vadilo aj to, keby bol na zábere otec bez trička objímajúci svoju dcéru. Sophie podotkla, že už ako devätnásťročná zámerne vychovala svojich synov tak, aby neobjektivizovali ženské telo. Vysvetlila im, že ženy majú vagíny a muži zase penisy. "Je to súčasť našej ľudskej anatómie a nie niečo, čo by sa malo objektivizovať," myslí si. V neposlednom rade dodala, že ako úspešnú fitness športovkyňu s množstvom titulov ju jej deti sledovali súťažiť v bikinách odmalička.

Postupne sa začali ozývať ľudia, ktorí s Guidolinovou súhlasili. "Mamičky v bikinách sú úplne normálna vec. Je hnusné, že ľudia vôbec takto uvažujú‍. Ste iba mama, ktorá sa fotí so svojím synom na jeho narodeniny. Nemôžem uveriť, že ľudia aj v tom vnímajú nejaký sexuálny podtext," napísal jeden užívateľ. Jedna žena uviedla, že pokiaľ niekomu pri pohľade na fotografiu príde mama v bikinách ako sexuálny objekt, mal by sa zamyslieť predovšetkým sám nad sebou.