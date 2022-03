VIDEO Rybári na seba len neveriacky pozreli, keď zistili, čo ulovili: Som šokovaný a vystrašený!

ALBERTA - Rybárovi sa podarilo uloviť vzácnu rybu - storočného jesetera. Ide o prehistorický druh ryby, ktorý vážil takmer tristo kilogramov. Rybársky sprievodca uviedol, že jesetera vypustil späť do vody. Podľa jeho slov si je istý, že sa dožije ešte ďalších sto rokov.

Danovi Lallierovi z kanadskej Alberty bol nedávno so svojím dlhoročným sprievodcom Yvesom Bissonom na rieke Fraser v Britskej Kolumbii. A podaril sa im veru husársky kúsok, keď ulovili ukážkového storočného jesetera. Jeho hmotnosť sa odhaduje na 272 kilogramov, dlhý bol približne 3,5 metra. "Po tom, ako sme počas boja dvakrát vyskočili z vody, všetci sme sa na seba neveriacky pozreli, aký je obrovský. Vedeli sme, že je to niečo špeciálne," okomentoval úlovok Bisson.

Ďalej prezradil, že ako rybársky sprievodca z posledných dvadsať rokov už ulovil viac ako 22 000 jeseterov. Toto je druhý najťažší exemplár, aký sa mu kedy podarilo uloviť. Jeseter, druh niekedy označovaný ako živý dinosaurus, keďže ide o prehistorický druh rýb, meria v priemere tri metre na dĺžku. Lallier priznal, že bol z úlovku "šokovaný, prekvapený, nadšený, ohromený a vystrašený".

Vzácny úlovok si však domov nevzali. Bisson jesetera označil a vypustil späť do vody. Niektorí komentujúci sa v diskusii pod videom zverejneným na YouTube pýtali, či jeseter stále žije. Yves vysvetlil, že jeseter je po vypustení do plytkej vody pokojný. "Sú to najsilnejšie sladkovodné ryby na svete, miera úmrtnosti pri rybolove je 0,012 percenta, takže v podstate nikdy neuhynú. Táto obrovská ryba po vypustení odplávala, čo na videu zachytené nie je a som si istý, že bude žiť ešte ďalších sto rokov," dodal Bisson.