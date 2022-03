VIDEO Cudzia žena sa dotkla brucha tehotnej mamičky: Drsná reakcia! Zlízla si za to kritiku

Austrálčanka Danielle Fraserová v jednom zo svojich príspevkov opísala nedávny nepríjemný zážitok z obchodu Bunnings. "Dáma pravdepodobne okolo šesťdesiatky položila ruku na moje brucho a spýtala sa ma, ako dlho som tehotná. Chytila som ju za ruku, pozrela sa jej do očí, odtlačila som ju a povedala, že nie som tehotná a potom som sa odkotúľala preč," hovorí budúca mamička, ktorá ešte doplnila, že momentálne je v deviatom mesiaci, ale neželá si, aby sa jej niekto dotýkal.

Fraserovej video si vyslúžilo tisíce komentárov. Mnohí ľudia pochopili jej postoj a uviedli, že je nevhodné dotýkať sa cudzieho človeka bez jeho súhlasu. "Nikdy som nechápal, prečo sa ľudia len tak dotýkajú brucha tehotnej ženy. Moja manželka bola z toho rozrušená, takže som zasiahol vždy, kedy som mohol," napísal jeden muž. "Úprimne neviem, čo si ľudia myslia, že im dáva právo dotknúť sa niekoho iného bez jeho dovolenia," pridal sa ďalší.

Viacerí užívatelia však Daniellinu reakciu skritizovali. Podľa nich iba zle pochopila úprimný záujem staršej ženy. "Chápem, že by sa ľudia nemali takto dotýkať. Myslím si ale, že to má pôvod vo vzrušujúcej myšlienke na nový život. Snažím sa vzdelávať, nie zľahčovať," poznamenala jedna osoba. "Bolo to trochu nečakané. Hranice sú potrebné, ale ona to nemyslela zle," myslí si niekto iný.