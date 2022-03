Trpíte nevoľnosťou pri cestovaní? Toto sú dôvody a TIPY, ako sa jej dá vyhnúť

Nie je jasné, prečo niektorí ľudia zažívajú kinetózu, čiže nevoľnosť pri cestovaní, a iní nie. Experti tiež nepoznajú odpoveď na otázku, prečo sa u niektorých vyskytuje iba v určitých typoch vozidiel. Saima Rajasingamová, lektorka audiológie z Anglia Ruskin University v Cambridgei, tvrdí, že existujú dve teórie, ktoré by mohli vysvetliť, prečo sa to deje.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}

"Teória zmyslového konfliktu hovorí, že kľúčovým hráčom pri pohybovej nevoľnosti je náš rovnovážny systém. Rovnováhu neudržiava len jeden jediný zmyslový orgán. Skôr kombinuje to, čo vidíme a cítime, s informáciami z orgánu rovnováhy v našich vnútorných ušiach," uviedla Rajasingamová v článku zverejnenom v časopise The Conversation. Ak sa informácie z očí, vnútorných uší a dotykových či tlakových zmyslov nezhodujú, môže to spôsobiť, že sa človek cíti nevyvážene alebo nestabilne. Preto odborníci predpokladajú, že kinetóza je spôsobená nesúladom informácií zo zmyslov; oči a vnútorné ucho totiž môžu napovedať telu, že sa hýbe, aj keď v skutočnosti sedí na mieste.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Podľa audiologičky tiež veľa závisí od typu vozovky. Napríklad cestovanie v aute po hladkej rovnej ceste spôsobí menej zmyslového nesúladu ako cestovanie po kľukatej ceste s množstvom výmoľov. Táto teória je v súčasnosti považovaná za najsilnejšie vysvetlenie kinetózy, aj keď sa vedci stále snažia pochopiť mozgové mechanizmy, ktoré spôsobujú tento stav.

Alternatívna teória naznačuje, že všetko závisí od kontroly držania tela. Podľa nej sa kinetóza nevyskytuje len kvôli nesúladu zmyslových informácií. "Skôr za to môže neschopnosť upraviť držanie tela, aby sme znížili tento nesúlad zmyslových informácií, ktorý nám spôsobuje nevoľnosť. Aj keď to dáva zmysel, najmä preto, že sa pri cestovaní nemôžeme vždy pohybovať, neexistuje veľa dôkazov na podporu tejto teórie," dodala Rajasingamová.

Kinetóza postihuje ľudí rôzne a neexistuje jediný dôvod, prečo niektorí ľudia pociťujú kinetózu častejšie ako iní. Niektoré poruchy, vrátane migrény a chorôb vnútorného ucha, ako je Ménièrova choroba, zvyšujú pravdepodobnosť vzniku kinetózy. Aj vek a pohlavie môžu ovplyvniť pravdepodobnosť vzniku tohto stavu. Niektoré výskumy naznačujú, že najčastejšie sa kinetóza vyskytuje vo veku okolo deväť až desať rokov a je bežnejšia u žien.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Typ vozidla, v ktorom ľudia cestujú, má tiež určitý vplyv na priebeh kinetózy. Vo všeobecnosti každý faktor, ktorý zvyšuje nesúlad medzi jednotlivými zmyslami, zvyšuje riziko kinetózy. "Čím dlhšie zážitok trvá a čím väčšia je veľkosť pohybu, tým horšie sú príznaky. Napríklad cestovanie na malom člne v búrke dlhšie ako osem hodín spôsobí dosť vážne symptómy, zatiaľ čo jednohodinová cesta vlakom bude mať pravdepodobne malý efekt, aj keď trať nie je dokonale hladká," vysvetlila Rajasingamová. Mnohí ľudia zažívajú kinetózu ako spolujazdci a nie, keď riadia vozidlo. Je to pravdepodobne preto, že vodiči oveľa lepšie predvídajú pohyb vozidla a pohybujú telom podľa jeho pohybu.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Pokiaľ trpíte kinetózou, odborníci radia, aby ste sa vo vozidle vyhli čítaniu a radšej pozerali von z okna. To môže pomôcť znížiť nevoľnosť, pretože vizuálne informácie budú lepšie zodpovedať informáciám o rovnováhe vo vnútornom uchu. To isté platí pre lode a vlaky; zameranie sa na ubiehajúcu krajinu môže zmierniť symptómy.

Medzi ďalšie tipy na zníženie kinetózy patrí podľa Rajasingamová tiež nekonzumovanie ťažkého jedla pred cestou, vetranie vozidla a pravidelné zastávky, ak je to možné. Rovnako pomáha aj užitie liekov proti kinetóze, ktoré znižujú aktivitu v rovnovážnom systéme mozgu alebo znižujú počet signálov, ktoré mozog vysiela do čreva, čo môže pomôcť zastaviť nevoľnosť a zvracanie.